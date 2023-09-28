"Мы нужны полякам, поляки нужны нам" — исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины

Украина экспортировала молокопродукции в январе-июле на 139 млн долларов

Вы находились в Польше на Международном форуме молочной кооперации во время дипломатического обострения отношений между странами 20-21 сентября. Почувствовали ли недружеское отношение поляков к нам?

Отношение было очень теплым.

В чем это проявлялось ?

Каждый спикер в своем выступлении обращал внимание на то, что украинцы присутствуют на форуме. Говорили, что это важно и нас рады видеть.

То есть такого напряжения в деловых кругах не чувствовалось, как в дипломатической плоскости?

Думаю, что это напряжение в отношениях больше разогнали масс-медиа. К тому же политики Польши как пример развитой демократии иногда ведут себя не совсем по-взрослому. Все чувствительные для нас вопросы можно решать путем переговоров, а не выносить в общем. Нашим чиновникам тоже нужно поучиться не отвечать жестко на некоторые эмоциональные заявления. Мы понимаем, что, к сожалению, польское правительство настроено защищать собственных производителей зерна. Наше правительство защищает наших зерновиков. В этой ситуации, я вижу такой выход: нужно расширить палитру и рассматривать двусторонние торговые отношения не только с учетом зерна, но и принимать во внимание продукты переработки с большей добавленной стоимостью. Тогда картина получится более объективной для обеих стран.

Что вы имеете в виду?

Надо понять, что польским переработчикам зерна выгодно поддерживать наш экспорт в Польшу, потому что для них это выгодно. Для них это удешевляет сырье и уменьшает себестоимость продукции. Это хорошая экономика для переработчика. Нашим членам правительства надо было ожидать, что, заходя с более дешевой продукцией, мы будем создавать политическое напряжение. Если бы политики прогнозировали последствия торгового поведения и начали раньше договариваться, предлагать варианты решения проблемы, эскалации по зерну удалось бы избежать. Знаю, наверное, что мы нужны полякам, поляки нужны нам. Нам по дороге.

На форуме присутствовали чиновники из Польши. Какую позицию они озвучивали по поводу зернового конфликта?

Слушая представителей Министерства аграрной политики Польши и еврокомиссара ЕС, тоже поляка, мы не почувствовали какой-либо агрессии с их стороны. Конечно, они беспокоятся, чтобы их фермеры не обанкротились. Им важно показать свою поддержку, защитить свой рынок. Но это касается только зерна. Относительно молочной продукции там все за свободную торговлю между нашими странами, за конкуренцию, за то, чтобы каждый производитель в равных условиях доказывал потребителю, что стоит покупать именно его продукцию. Поэтому отношения на уровне бизнеса и на уровне простого общения украинцев и поляков, а там были и прибалты, и представители других европейских стран, были достаточно дружественными. По крайней мере, мы почувствовали, что за нас переживают, нас поддерживают и верят в нашу победу.

Удовлетворены ли вы результатами поездки?

Лично я — доволен, и надеюсь, что довольны все делегаты от СМПУ, потому что форум был продуктивным. Вместе с польскими молочными ассоциациями мы сделали совместное политическое заявление о том, что стремимся к свободному рынку и беспрепятственной торговле. Надеюсь, это станет сигналом для правительств и бизнесов всех стран ЕС, что молочный бизнес заинтересован не в противостояниях и конфронтации и точно не в нагнетании политической ситуации между странами. Мы за беспрепятственную свободную торговлю и конкуренцию.

Какой опыт коллег оказался полезным?

Мы увидели, как должна работать модель объединения молокопереработчиков. К примеру, в Польскую Молочную Палату входит четыре отраслевые ассоциации. Работа этой палаты является примером высокой культуры саморегуляции, к этому нам еще предстоит прийти.

О каких нормах идет речь?

Этические нормы. Они совместно обсуждают ситуацию на рынке, совместно формируют предложения по государственной политике, к центральным органам исполнительной власти. Такая сплоченность молочного сектора привела его к устойчивому развитию. На польском рынке молока отсутствуют такие явления как некачественное сырье, фальсификат. Там очень ответственно относятся к безопасности и качеству производимой продукции. Польские молочные компании совместно работают над брендом "Сделано в Польше". Есть специализация по направлениям производства: кто сосредоточен на экспансии новых рынков, а кто закрывает внутренние потребности в молочной продукции.

Разве у нас не так ли?

В отличие от польских коллег мы только приходим к тому, что у молочных предприятий должна быть общая идея, которая объединит всех. Пока мы только постоянно конкурируем за полку в ритейле, за сырье, которого у нас дефицит. Отношения между производителями не такие дружеские и партнерские, как у поляков. Некоторые предприниматели радуются, когда кого убирают с полки, кто радуется тому, что переманил к себе поставщика сырья, это считается успехом. В самом деле, нам нужно понять, что такой "успех" ведет отрасль в целом в никуда. Следует выстраивать корректные отношения между производителями, формировать общую идею, вокруг нее объединяться.

Какой могла быть такая общая идея?

Например, Украина должна вернуться в пятерку, может быть в семерку, самых мощных государств, в которых развита молочная отрасль. С точки зрения объемов производства молочной продукции, экспортного потенциала.

То есть форум добавил смыслов производителям?

Конечно. Замечу, что организация конференции была на высоком уровне. Она проходила очень динамично, была наполнена содержанием. Мы услышали много интересной информации от коллег. Перед нами выступали представители молочной отрасли Новой Зеландии, Дании, Голландии, США. Они рассказывали о ситуации и вызовах на собственных рынках, делились планами и намерениями государственной поддержки молочного сектора, которая обеспечит устойчивое развитие молочной отрасли. Этот опыт был полезен.

Какую поддержку бизнес ожидает от правительства?

СМПУ удалось выстроить более конструктивные дела с Министерством аграрной политики и Министерством экономики, чем они были ранее. Например, недавно мы приняли участие в совещании, которое проводила госпожа первый вице-премьер министр Юлия Свириденко. Она интересовалась состоянием молочной отрасли, ценами на молочные продукты, которые будут для потребителей, а также проблемами, с которыми мы сталкиваемся с открытием новых рынков. Посвятили время и торговым отношениям с ЕС.

Вас услышали?

Надеюсь, что да. Мы четко заявили, что не заинтересованы в каком-либо вмешательстве правительства, тем более в запретах или ограничениях торговли между нами и странами ЕС. И попросили Свириденко обеспечить отсутствие этих запретов со стороны Европейского Союза, чтобы мы могли беспрепятственно продвигать нашу продукцию на эти рынки.

Удивительно звучит, ведь выход на новые рынки — это рост конкурентной борьбы и активизация механизмов государственного лоббизма. Как вы пришли к такому мнению?

Действительно, до войны в Украине мы видели в поляках большую конкуренцию. Увеличение польского импорта влияло на финансовое состояние наших производителей. Но потом мы поняли, что конкуренция заставляет двигаться в прогрессивном направлении. Конкуренция стимулировала наших производителей улучшать качество продукции и даже в период войны заниматься модернизацией производств.

Что нужно сделать, чтобы молочные предприятия имели преимущества на рынках ЕС?

Мы понимаем, что рынок ЕС – это премиальный рынок, богатый, на котором можно зарабатывать. Следует соответствовать определенным правилам, имплементировать требования законодательства ЕС. Это сложный путь. Первым препятствием на нем является то, что у нас 50% молочного сырья не отвечает требованиям ЕС. Это общий путь для бизнеса и государства. Потому что государство должно системно бороться с некачественной продукцией, фальсификатом, который у нас "гуляет" повсюду. И это тот путь, который сделает нас более конкурентными и сильными, даст толчок для инвестиций в Украину. Главное наше желание, чтобы инвестиции пришли, в первую очередь, в возобновление животноводства и увеличение производства молока. Производители должны обеспечить экологичность, качество и безопасность продукции для потребителей. Это три "кита", без которых присутствие наших предприятий на рынках ЕС невозможно.

Украинские молочные предприятия уже экспортируют продукцию в ЕС. Какие возможности для увеличения торговли вы видите?

Сейчас мы уже больше поставляем продукцию в сегмент B2C. Это сгущенка, органическая цельномолочная продукция. Также в ЕС присутствуют наши сыры. Не в большом объеме, но все равно завоевывают этот рынок. И очень нужно, чтобы у ЕС покупали наши побочные продукты переработки в B2B: сухое молоко, сухую сыворотку и казин. И Европа готова покупать это. Для нас это очень важно, когда традиционные рынки сбыта – Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, стали для нас проблематичными: логистика значительно подорожала, а отправлять продукцию на экспорт через наши черноморские порты мы не можем. Поэтому европейский рынок для нас очень важен.

Каков торговый баланс Украина-ЕС по молочным продуктам?

Мы наблюдаем паритет импорта и экспорта из ЕС по молочным продуктам. В Европу мы завозим почти столько продукции в денежном эквиваленте, сколько ее заходит из Европы к нам. В частности, за 7 месяцев 2023 года общий экспорт молокопродуктов из Украины составил 138,86 млн. долларов США, импорт — 139,49 млн. долларов США.

Баланс с поляками у нас отрицательный. Польша в импорте молокопродуктов в Украину имеет долю на уровне 44,2%. В нашем экспорте доля Польши составляет 17,4%. Мы проигрываем полякам и в торговле молокосодержащими продуктами – поставки Польши в Украину в 5 раз превышают наши поставки аналогичной продукции в Польшу – 15,5% против 2,8%. В Украину заходит много такой продукции из Польши — спреды, маргарин, сырные продукты.

Экспорт-импорт молочной продукции между Украиной и Польшей

Какие ближайшие планы СМПУ можете озвучить?

Будем углублять сотрудничество с европейскими коллегами по адаптации нашего законодательства к требованиям ЕС. Главная задача переработки в Украине — не сбавлять темпы производства, искать альтернативные рынки сбыта, обеспечить потребителя молочными продуктами хорошего качества по доступным ценам и приближать нашу Победу.