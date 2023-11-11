Выплата пенсии в 10-кратном размере: кто может получить и какие условия
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Деньги можно получить только однократно
В Украине некоторые пенсионеры при выходе на пенсию могут получить единовременную пенсионную выплату в 10-кратном размере. Необходимо только соответствовать четырем условиям.
Такие выплаты предполагаются в законодательстве Украины. Об этом сообщает издание "На пенсии".
В соответствии с Законом "О пенсионном обеспечении" и Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", на крупные единоразовые выплаты могут рассчитывать работники коммунальных и государственных учреждений. Однако при определенных условиях.
Четыре важных критерия:
- пенсия назначена по возрасту после 01.10.2011;
- до этого пенсионеры не получали никакой другой пенсии;
- пенсионеры работали на день достижения пенсионного возраста в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет;
- у пенсионера есть страховой стаж на таких должностях (мужчины – 35 лет, женщины – 30 лет).
Однако следует отметить, что к страховому стажу относятся все периоды работы в таких учреждениях, указанных в Перечне образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых обеспечивает граждан Украины правом на пенсию за выслугу лет.
Кто может получить 10-кратную пенсию
На подобную выплату могут рассчитывать работники следующих учреждений:
- общеобразовательных школ, в том числе музыкальных и художественных;
- межшкольных учебнопроизводственных комбинатов;
- работники детских домов, детских трудовых и воспитательно трудовых колоний и школ-клиник;
- работники ВУЗов I-II уровней аккредитации и ПТУ;
- дошкольных и внешкольных учебных заведений всех типов;
- библиотек;
- детских клиник, поликлиник и санаториев;
- медицинских учреждений разного типа;
- санаторно-курортных учреждений и диагностических центров;
- аптек;
- контрольно-аналитических лабораторий;
- медико-социальных экспертных комиссий;
- интернатных учреждений для инвалидов, детей-инвалидов и пожилых людей;
- медицинских отделов протезных предприятий
Ранее "Телеграф" писал о том, кто из пенсионеров получит наименьшую прибавку к пенсии во время мартовской индексации в 2024 году.