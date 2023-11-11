Выплата пенсии в 10-кратном размере: кто может получить и какие условия

Деньги можно получить только однократно

В Украине некоторые пенсионеры при выходе на пенсию могут получить единовременную пенсионную выплату в 10-кратном размере. Необходимо только соответствовать четырем условиям.

Такие выплаты предполагаются в законодательстве Украины. Об этом сообщает издание "На пенсии".

В соответствии с Законом "О пенсионном обеспечении" и Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", на крупные единоразовые выплаты могут рассчитывать работники коммунальных и государственных учреждений. Однако при определенных условиях.

Четыре важных критерия:

пенсия назначена по возрасту после 01.10.2011;

до этого пенсионеры не получали никакой другой пенсии;

пенсионеры работали на день достижения пенсионного возраста в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет;

у пенсионера есть страховой стаж на таких должностях (мужчины – 35 лет, женщины – 30 лет).

Однако следует отметить, что к страховому стажу относятся все периоды работы в таких учреждениях, указанных в Перечне образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых обеспечивает граждан Украины правом на пенсию за выслугу лет.

Кто может получить 10-кратную пенсию

На подобную выплату могут рассчитывать работники следующих учреждений:

общеобразовательных школ, в том числе музыкальных и художественных;

межшкольных учебнопроизводственных комбинатов;

работники детских домов, детских трудовых и воспитательно трудовых колоний и школ-клиник;

работники ВУЗов I-II уровней аккредитации и ПТУ;

дошкольных и внешкольных учебных заведений всех типов;

библиотек;

детских клиник, поликлиник и санаториев;

медицинских учреждений разного типа;

санаторно-курортных учреждений и диагностических центров;

аптек;

контрольно-аналитических лабораторий;

медико-социальных экспертных комиссий;

интернатных учреждений для инвалидов, детей-инвалидов и пожилых людей;

медицинских отделов протезных предприятий

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