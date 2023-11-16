Скоростное движение: Украина заставляет аграриев ускорить сроки возврата валютной выручки

Правительство и Нацбанк изменили правила экспорта аграрной продукции

Аграрии получили новую проблему. НБУ сократил сроки расчетов по валютному контракту вдвое: до 90 дней. Первое последствие – падение закупочных цен.

Сложная реформа

Информация о том, что правительство с Нацбанком готовят уменьшение сроков возврата валютной выручки для всех украинских экспортеров вдвое – со 180 до 90 дней появилась еще в начале ноября. "Мотивацией для принятия такого решения выступало, казалось бы, желание повлиять на нескольких недобросовестных экспортеров аграрного сырья, которые обходили требования закона за счет существующего срока", — пояснил глава Комитета по вопросам экономического развития Верховной Рады Украины Дмитрий Наталуха. Бизнес-ассоциации занервничали, ведь "сокращение сроков возврата валютной выручки станет точкой потери и углубления кризиса в отрасли", — металлурги написали правительству открытое письмо. В правительстве их услышали. "Судно с металлом из Румынии идет в Америку 3 месяца в один только порт. Еще 2-3 месяца занимает процедура продажи. И потом еще 60 дней ждать постоплаты. Даже в ЕС никто не пылает желанием делать аванс за украинские товары, потому что рынок считается рисковым "В результате войну, — объясняет Наталуха. — Машиностроение — еще хуже история. Опрыскиватель или полуприцеп-самосвал для комбайна продается через дилеров. То есть, его нужно вывезти в ЕС, где он простоит на площадке еще 6-8 месяцев, ожидая покупателя. Об экспорте в Азию или Америку речь даже не идет. Поэтому такая идея просто похоронила бы внешнюю торговлю Украины".

Козла отпущения все же нашли. Им стала аграрная отрасль. Национальный банк с 11 ноября 2023 года вдвое сократил предельные сроки расчетов по операциям по экспорту аграрных товаров, классифицируемых по 12 кодам, — со 180 до 90 календарных дней. Речь о пшенице, кукурузе, подсолнечнике и других популярных экспортных культурах. Новое ограничение подвергается операциям, совершенным с 11 ноября 2023 года.

Экспортировать агропродукцию могут только экспортеры, включенные в Государственный аграрный реестр, или компании, получившие лицензию на экспорт. Параллельно с решением НБУ Кабмин расширил критерии включения в перечень верифицированных экспортеров сельскохозяйственной продукции и принял постановление № 1174 "О внесении изменений в Порядок реализации экспериментального проекта по верификации субъектов агропромышленного комплекса в условиях военного положения".

Постановление достаточно жесткое, ведь оно увеличило количество критериев верификации экспортеров. Раньше их было четыре. Компания должна была быть зарегистрирована плательщиком НДС по состоянию на 23 февраля 2022 года, не иметь налогового долга по возврату валютной выручки, не иметь составленных ГНС актов об отсутствии по месту юридической регистрации при проверке соблюдения валютного законодательства, иметь документальное подтверждение от банка, что с 23 февраля 2022 г. года по 27 октября 2023 г. прошла хотя бы одна успешная операция, по которой был возврат валютной выручки.

В новой редакции добавились и другие критерии. В частности, попасть в перечень верифицированных эспортеров (и не получать лицензию на экспорт зерна) могут компании, которые с 23 февраля 2022 года по 27 октября 2023 года осуществили экспорт на сумму не менее 40 млн. гривен валютной выручки, по которой был проведен валютный контроль (о требуется документальное подтверждение из банка: еще один новый критерий — не должно быть налогового долга по платежу "Нарушение сроков расчетов в сфере ВЭД".

Культуры, на которые распространяются ограничения

"С 11 ноября начинается экспорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции по новым правилам", — отметил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский. Министерство оперативно утвердило три приказа о внесении аграрных предприятий в перечень верифицированных экспортеров, которые осуществляют вывоз определенных групп агротоваров. Эта работа продолжается, сейчас в перечне уже более 1000 экспортеров.

Трудная логистика

Украина в прошлом году экспортировала сельхозпродукции не менее чем на $20 млрд, продукция АПК составила практически половину всего экспорта страны. В правительстве понимают, что в этом году ситуация будет аналогичной. Более того, по прогнозам Всеукраинского аграрного совета в этом году в Украине соберут не менее 80 млн тонн зерновых и масличных культур, что соответствует показателям 2016-17 годов, — сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (УАР) Денис Марчук. Но это вовсе не означает, что аграрии получат огромную прибыль. "В 2022 году значительную часть маржи по экспорту сельскохозяйственных культур получили инфраструктурные и логистические компании, в том числе иностранные", — сообщал министр агарной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

В этом году логистика экспорта агропродукции и соответственно затраты на нее ухудшились. Украинский сектор зерновых и масличных культур может потерять свыше $3,2 млрд в 2023 году из-за высоких расходов на логистику, а также роста цен на горючее и удобрения, что грозит сокращением посевных площадей в ближайшие годы — об этом пишет Reuters. Логистика стала не только дорогой, но медленной. "Сейчас полагаемся, в основном, только на возможности наземных и речных путей. Конечно, частично помогает и созданный нашими военными гуманитарный коридор", — говорит Марчук. Польские перевозчики блокируют полноценное движение грузов через границу Почти 30% следующих в Европу автомобилей переориентировались на пограничные переходы со Словакией и Венгрией, чтобы избежать очередей на украинско-польской границе. По направлению Словакии и Венгрии цены на перевозку выросли вдвое. "Тысячи автомобилей стоят в пробках. Это дополнительные потери. Сейчас сложно подсчитать, о каких суммах идет речь, ведь диалог по урегулированию ситуации продолжается. Но, по моим данным, речь идет об опоздании на маршрутах на 4-6 дней", — добавляет Марчук. Как это будет коррелироваться с решением НБУ относительно сокращений сроков возврата валютной выручки агроэкспортерами – никто не может спрогнозировать.

Решение Нацбанка Украины является компромиссным — считают чиновники. Сокращение срока возврата валюты не только для экспортеров агросырьевны, а для всех экспортеров без исключения повлекло бы критические негативные последствия для экономики в целом, и создавало риск убить остатки несырьевого экспорта Украины. "Это очень хороший тренд, поскольку мы доказали, что перерабатывающие и технологические отрасли, в силу своих особенностей, должны иметь отличные условия от сырьевых отраслей" — считает Дмитрий Наталуха.

"Украинский аграрный сектор из-за ограниченных возможностей для экспорта и низких цен на внутреннем рынке останется убыточным, несмотря на хороший урожай в 2023 году, который на 5-10% больше прошлогоднего", — заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. По данным Всеукраинского аграрного совета, себестоимость производства пшеницы в 2023 году составит около $146 за тонну при средней цене реализации $102. Фермеры тратят $149 на выращивание кукурузы и могут продать ее за $94. В ВАР заявили, что в 2023 году даже производство подсолнечника и рапса будет убыточным, и какую-то прибыль аграриям принесет только соя.

Успеть все за 90 дней

Какие последствия это будет иметь?

Президент Украинской зерновой ассоциации (ее членами являются крупные компании-экспортеры) Михаил Горбачев отметил, что верификация экспортеров (одним из критериев есть и вопрос своевременного возврата валютной выручки) не должна создать значительных проблем, а если возникнут трудности. Минэкономики и Минагрополитики обещают оказывать поддержку их решению.

Экономист Алексей Кущ также говорит, что для агроэкспорта особых проблем из-за сроков возврата валюты в страну не возникнет. "На самом деле для сырьевого товара, которым является зерно, 180 и даже 90 дней для возврата валютной выручки — это много. Зерно — это биржевой товар, расчеты по которому ограничены разве что сроками доставки, а они, даже учитывая "сломанную" логистику, редко превышают 20-30 дней.Как правило, компания-покупатель открывает в своем банке аккредитив, и тот производит платеж.Когда товар находится в конкретный предопределенной точке (например, какому-то из портов).Не исключаю, что некоторые украинские экспортеры — "дочки" иностранных компаний, действительно получавших валюту позже, из-за того, что экспортный договор подписывают не напрямую с покупателем, а с одним из своих подразделений за рубежом, а уже тот имеет прямой контракт с покупателем, и, соответственно, именно на его счета поступает оплата за товар И пока не истекут сроки возврата валютной выручки в Украину (180 или, как теперь, 90 дней), этими деньгами можно было пользоваться, то есть сокращение сроков может заставить крупных экспортеров пересмотреть контрактные схемы. Но в целом для украинской экономики быстрое возвращение валюты должно пойти на пользу. Большие сроки (те же 180 дней) необходимо сохранить только для сложной продукции с высокой добавленной стоимостью, например, оборудования», — подытожил Кущ.

В то же время, как сказал "Бизнес-Телеграфу" глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, экспортерам все же следует готовиться к трудным временам.

"В условиях, когда из-за агрессии многие экспортеры вынуждены были изменять цепи поставок (а это — дополнительные расходы, как финансовые, так и во времени), а альтернативные маршруты, география сбыта товаров и маркетинговые особенности рынков часто являются проблемой. Поэтому экспортеры не всегда вкладывались даже в старые сроки возврата валютной выручки — 180. При уменьшении предельных сроков расчетов до 90 дней украинский экспорт может еще больше упустить возможность конкурировать на внешних рынках, что лишь уменьшит поступление валюты в страну, повлекшие негативные последствия как для государственного бюджета, так и для курса национальной валюты", — считает Забловский.

То есть, по его мнению, некоторые компании могут вообще ограничить поставки на те рынки и покупателям, от которых долго ждать расчетов.

Глава Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль говорит, что однозначного рецепта здесь нет, а у каждого экспортера свои условия расчетов с контрагентами.

"Сроки оплаты прописаны в контрактах. Это только на первый взгляд кажется, что 90 дней для возвращения валютной выручки в страну вполне достаточно. Не факт, что все уложатся в эти сроки", — говорит Коваль. Так что сложности, по крайней мере, для части экспортеров, все же возможны. И не исключено, что они попытаются воспользоваться ситуацией, чтобы еще больше сбить закупочные цены на зерно.

Цены уже падают

Собственно, такие попытки "выбить скидки" уже есть.

Иван Томич, глава Союза украинского крестьянства, владелец сельского хозяйственного предприятия, в разговоре с "Бизнес-Телеграфом" отметил, что уменьшение сроков возврата валютной выручки для экспортеров и в целом ужесточение требований к ним могут еще больше обрушить закупочные цены на зерно.

Как показывает практика, страдает всегда производитель. За несколько дней действия новых требований на некоторых элеваторах закупочные цены на пшеницу уже упали на 10 долларов на тонне и не превышают 4,5 тысячи гривен за тонну продовольственного зерна. Тогда как, чтобы пшеница была для крестьян прибыльной, ее цена должна составлять не менее 6 тысяч гривен, но, скорее всего, роста цен не будет, а, наоборот, возможно дальнейшее удешевление урожая. Но когда эта прозрачность начнет работать на аграриев и начнет ли вообще, — вопрос пока открытый», — говорит Томич.