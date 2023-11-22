Молочный бизнес Украины и Польши призвал правительства разблокировать перевозки

Дальнейшая блокировка границы польскими перевозчиками грозит развитию компаний обеих стран

Союз молочных предприятий Украины и Polska Izba Mleka обратились к правительствам Украины и Польши с призывом урегулировать ситуацию с перевозками на польской границе по дипломатическому пути. Об этом говорится в совместном заявлении ассоциаций, представляющих молочный бизнес.

"Крайние меры, такие как блокировка перевозок, недопустимы, а становясь системными — представляют угрозу развитию как украинских так и польских компаний", — говорится в заявлении.

По данным СМПУ, благодаря беспрепятственной торговле с Украиной за 10 мес. в 2023 году польские производители экспортировали молочной продукции на 160 млн евро, украинские в Польшу — на 77 млн евро. Но дальнейший свободный экспорт — под угрозой из-за нехватки попыток чиновников урегулировать ситуацию на границе путем переговоров.

"Попыток решить проблемные вопросы за счет проведения переговорных процедур, предшествующих применению крайних мер в виде блокирования украинского экспорта отдельными польскими структурами в первых числах ноября не было. Это вызывает удивление и неприятие, поскольку именно диалог является базовым принципом сосуществования и развития стран ЕС", — утверждают молочные ассоциации.

"В то время, когда Украина формирует форпост на восточных границах Евросоюза для расширения принципов демократии и свободного рынка, в том числе и при активной поддержке Польши, правительства обеих стран должны взять на себя инициативу и ответственность за создание условий, которые сделали бы невозможным возникновение подобных деструктивных ситуаций. Если такие ситуации все же возникают, то правительства должны оперативно принимать необходимые меры для их урегулирования", — считает исполняющий директор СМПУ Арсен Дидур.

Напомним, 6 ноября польские перевозчики начали забастовку и заблокировали движение грузовиков через украинско-польскую границу. В частности, было заблокировано движение грузового транспорта в направлении трех крупнейших пунктов пропуска "Корчёва-Краковец", "Гребенное-Рава Русская", "Дорогуск-Ягодин".