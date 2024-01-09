Все еще в плюсе, но замедляемся: Всемирный банк дал настораживающий прогноз для Украины на 2024 год

Вторжение РФ в Украину сказалось на всей Европе

Всемирный банк обновил глобальные экономические перспективы и отметил рост ВВП в Украине. За полгода в 2023 году он вырос с 2% до 4,8%, а в текущем году его восстановление замедлится до 3,2%.

Об этом сказано в свежем обзоре Всемирного банка. Но, несмотря на прошлогодний рост ВВП, его показатель все равно на 30% ниже довоенного уровня.

В банке отметили, что перспективы Украины остаются неопределенными.

"Прогнозируется, что рост составит 3,2% в 2024 году и 6,5% в 2025 году. Ожидается, что активные военные действия будут продолжаться в течение 2024 года, при этом базовые эффекты и разовые факторы, включая урожай сельскохозяйственных культур, должны ослабеть. Частичное разрешение неопределенности в 2025 году будет способствовать возобновлению экспорта и постепенному увеличению инвестиций в реконструкцию", – сказано в сообщении банка.

ВВП вырос благодаря тому, что улучшился доступ к электроэнергии, был высокий урожай, а также были дополнительные госрасходы. Кроме того, Украине удалось найти альтернативу зерновой инициативе. Свое влияние оказало также увеличение бюджетного дефицита и дефицита текущего счета

Что касается роста ВВП по Европе и Центральной Азии, то он продолжит расти, но все равно будет находиться на уровне, ниже 2019 года (начала пандемии коронавируса). Это результат затяжных последствий как самой пандемии, так и вторжения РФ в Украину. В 2024 году ВВП Европы и Центральной Азии составит 2,4% по сравнению с 2,7% в 2023 году; 1,2% в 2022 году и 7,1% в 2021 году.

"Геополитическая напряженность продолжает создавать риски ухудшения ситуации. В период с 2021 по 2023 год количество случаев политического насилия и демонстраций в регионе по сравнению с октябрем почти утроилось, особенно в России и Украине. Усиление напряженности и конфликтов может усугубить и без того тяжелые человеческие и экономические потери", – указано в обзоре ВБ.

Всемирный банк не исключает, что могут возобновиться и другие геополитические противоречия на европейском континенте. В частности, речь идет о напряжении между Арменией и Азербайджаном, Косово и Сербией. Неопределенность в отношении будущей экономической политики увеличится также за счет большое количество президентских, парламентских и местных выборов в 2024 году.

Что касается РФ, то в прогнозе говорится, что рост ВВП замедлится в 2024 до 1,3% с 2,6% в 2023 году, а в 2025 году — до 0,9% с 2,6%.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине планируют выделить около 170 млрд гривен на реформу высшего образования. Премьер Шмыгаль сделал несколько громких заявлений.