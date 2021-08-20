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Прокуратура и СБУ опять наведались в КГГА с обысками: кто попал под раздачу на этот раз

Автор
Д. Ищенко
Дата публикации
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Автор
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Прокуратура и СБУ опять наведались в КГГА с обысками: кто попал под раздачу на этот раз Новость обновлена 20 августа 2021, 00:03
Обыски в Департаменте строительства и жилищного обеспечения КГГА

Прокуратура Киева и СБУ в четверг, 19 августа, наведались с обысками в Департамент строительства и жилищного обеспечения Киевской городской государственной администрации (КГГА), а также в Управление туризма.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

Так, обыски в Департаменте строительства и жилищного обеспечения КГГА, коммунального предприятия по содержанию и эксплуатации жилищного фонда спецназначения "Спецжилфонд", коммунального предприятия "Житлоинвестбуд-УКБ" и в офисах подрядных организаций проводились в рамках уголовного производства по факту присвоения средств территориальной громады Киева во время проведения капремонта жилого фонда столицы.

В прокуратуре рассказали, что по данным следствия в течение 2019-2021 годов группой лиц из числа руководителей указанных учреждений и организаций были проведены подконтрольные тендерные закупки и привлечены аффилированные с участниками группы подрядные предприятия для выполнения строительства дошкольного учебного заведения в Святошинском районе, прокладка наружных инженерных сетей к жилому дому на пересечении улиц Милютенко и Шолом-Алейхема в Деснянском районе, выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции территории производственно-складской базы под строительство жилых домов и складских зданий в Соломенском районе, реконструкции дома на бульваре Кольцова в Святошинском районе и других объектов столицы.

"В общем указанной группой лиц по результатам проведенных подконтрольных закупок перечислено в пользу аффилированных подрядчиков более 250 млн гривен. При этом, как установлено следствием, работы на указанных и других объектах строительства проведены по завышенным ценам, частично не проведены или выполнены некачественно, с нарушением требований ДБН", — отметили в ведомстве.

Предварительный размер убытков местному бюджету составляет более 30 млн гривен.

Неотложные следственные (розыскные) действия в помещении Управления туризма и промоций КГГА правоохранители провели "с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления по поводу необоснованного перечисления средств за услуги по организации культурных мероприятий, которые фактически не предоставлялись".

Как сообщалось, буквально накануне, 18 августа, обыски проводились в Департаменте образования КГГА. Там чиновников заподозрили в в нецелевом использовании средств.

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