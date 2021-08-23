Укр

В цирке под Киевом во время шоу произошла перестрелка: подробности (фото)

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Автор
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В цирке под Киевом во время шоу произошла перестрелка: подробности (фото) Новость обновлена 23 августа 2021, 09:32

На Киевщине в результате ЧП в передвижном цирке есть раненый

В воскресенье, 22 августа, в Василькове Киевской области из-за нехватки мест в цирке произошла перестрелка.

По информации облуправления полиции, ЧП случилось во время шоу передвижного цирка на почве того, что посетителям не хватило кресел.

В итоге, один из них схватил травматический пистолет и начал стрелять в другого. Последний же быстро взял аналогичное оружие из авто, открыл огонь в ответ и ранил оппонента в бедро.

Один из посетителей цирка ранен в ногу
Один из посетителей цирка ранен в ногу

В результате, жизни и здоровью обоих фигурантов потасовки ничего не угрожает, однако им предстоит ответить перед законом по статье "Хулиганство". Фигурантам, согласно Уголовному кодексу, грозит до семи лет тюрьмы.

Сейчас копы устанавливают все обстоятельства произошедшего и в скором времени сообщат мужчинам о подозрении.

Напомним, в Киеве на одной из станции метро неизвестные устроили разборки со стрельбой.

Также мы писали, что в Харьковской области произошел конфликт между журналистом и пьяным водителем, который устроил аварию. В результате, разборки завершились стрельбой.

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