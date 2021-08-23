Как будет работать метро в Киеве на День Независимости: некоторые станции закроют, но время работы увеличат

Некоторые станции метро закроют на вход и выход, а наземный транспорт частично прекратит движение

В Киеве на День Независимости, 24 августа, изменится график движения метро и другого общественного тарнспорта. В частности, возможны закрытия некоторых станций и маршрутов из-за проведения парада и других мероприятий в столице.

Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Изменения в работе метро Киева 24 августа

Так, на День Независимости с 13:00 полностью закроют станцию метро "Майдан Независимости" и переходы между станциями "Майдан Независимости" и "Крещатик".

Поезда метрополитена на станции "Майдан Независимости" в указанное время останавливаться не будут.

Кроме того, 24 августа с 8:00 до 13:00 на вход и выход будет закрыт один из выходов станции метро "Крещатик" — тот, что ведет на Аллею Героев Небесной Сотни.

Местные власти сообщают, что в случае необходимости перед началом праздничного концерта могут частично закрывать станцию "Олимпийская". Речь идет о часах до концерта — 18-30 и после него.

По такому же принципу на вход и выход могут ограничивать станции «Олимпийская», «Площадь Льва Толстого» и «Дворец спорта».

ВАЖНО! В ночь с 24 на 25 августа метро Киева продолжит работу на 2 часа.

Изменения в работе общественного транспорта Киева 24 августа

Пассажирский транспорт в Киеве 24 августа также изменит движение. Это связано с перекрытием ряда улиц и запретом движения транспортных средств во время военного парада.

Так, в Киеве временно остановят движение:

автобусы №№ 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н, 500 ;

троллейбусы №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-Н, 94-Н ;

трамваи №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

На время прекращения движения киевляне и гости города могут воспользоваться альтернативными маршрутами:

автобус № 5 в направлении железнодорожного вокзала "Центральный" от ул. Изюмской до ул. Владимиро-Лыбидской по действующему маршруту, далее — ул. Казимира Малевича — ул. Короленковская — ул. Тарасовская — ул. Саксаганского — ул. Симона Петлюры;

автобусы №№ 20, 20-К, соответственно, от массива Корчеватое и ул. Маршальской ст. м. "Лыбидская";

автобус № 24 от Национального музея истории Украины во II мировой войне ст. м. "Арсенальная";

автобус № 62 от Ботанического сада ст. м. "Арсенальная";

автобус № 69 от ул. Литвиненко-Вольгемут до ул. Тарасовской;

автобус № 114 от ул. Милославской до ст. м. "Почайна";

автобус № 115 от железнодорожного вокзала "Дарница" до ст. м. "Лыбидская";

автобус № 118 от ст. м. "Черниговская" до ст. м. "Дворец спорта";

автобус № 137-Н от ст. м. "Харьковская 2 ст. м. "Дворец спорта";

троллейбус № 3 от Железнодорожного массива до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбусы №№ 5, 7, 8, 17, 93-Н, 94-Н, соответственно, от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, пл. Космонавтов и ул. Леся Курбаса до б ру Т. Шевченко (до ул. Леонтовича)

троллейбус № 9 от Международного аэропорта "Киев" им. И. Сикорского до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбус № 12 от ст. м. "Васильковская" до ст. м. "Лыбидская";

троллейбус № 14 от Ботанического сада ст. м. "Дворец спорта";

троллейбусы №№ 40, 40-К от ул. Кадетский Гай до ул. Волгоградской (Железнодорожный массив)

троллейбус № 91-Н от ул. Милославской до ст. м. "Лыбидская".

Ранее "Телеграф" сообщал, какие улицы Киева перекроют из-за проведения праздничного парада на День Независимости. Также мы писали о графике работы банков и операторов почтовой связи на 24 августа.

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