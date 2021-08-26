Укр

В Киеве позеленел Днепр: главная водная артерия превращается в болото (фото)

Автор
Т. Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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В Киеве позеленел Днепр: главная водная артерия превращается в болото (фото) Новость обновлена 26 августа 2021, 15:58
Днепр в Киеве. Фото: Телеграф

Главная река Украины – Днепр – превращается в зеленое болото. 

Уже несколько лет подряд украинцы наблюдают печальную картину "цветения" Днепра.

В июле-августе вода превращается в зеленую кашу. Такой зеленый цвет появляется из-за большого количества мелких сине-зеленых водорослей, которые выделяют альготоксины, отравляя водоемы. В результате гибнет рыба, нарушается баланс экосистемы, а у купающихся часто проявляется аллергия.

Экологи не первый год бьют тревогу по этому поводу, призывают чиновников к комплексному решению и принятию радикальных мер. Ученые же дают вообще неблагоприятный прогноз — через несколько лет Украина может лишиться своей главной водной артерии.

Особенно это проблема заметна в столице. Вода здесь зеленеет и источает сомнительные ароматы. На волнах качаются пластиковые бутылки, а берега зарастают водорослями. Река практически остановилась, постепенно превращаясь в болото.

Корреспондент "Телеграфа" показал, как выглядит Днепр в Киеве:

Состояние Днепра в Киеве
Состояние Днепра в Киеве
Состояние Днепра в Киеве
Состояние Днепра в Киеве

Фото: Ян Доброносов.

В других городах ситуация также плачевная. В Черкассах Днепр "цветет" всеми оттенками зеленого. В Никополе вода пенится и воняет.

Днепр в Черкассах
Днепр в Черкассах

Больше фото о состоянии Днепра в разных городах Украины смотрите здесь.

Напомним, в Кременчугском водохранилище, одном из шести крупнейших на Днепре, выявили рыбу зараженную солитером

Кроме того, недавно жители оккупированного Крыма показали, как выглядит пересохшее водохранилище близ Коктебеля

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