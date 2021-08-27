Укр

В субботу центр Киева перекроют для машин: какие улицы придется объезжать

Автор
И. Гамчук
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Автор
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В субботу центр Киева перекроют для машин: какие улицы придется объезжать Новость обновлена 27 августа 2021, 17:29
Забег в Киеве

В Киеве 28 августа ограничат движение автомобилей на некоторых улицах.

В субботу, 28 августа, в центре Киева состоится забег "Уважаю воинов, бегу за Героев Украины", поэтому некоторые дороги столицы будут перекрыты и их придется объезжать.

Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Известно, что забег состоится с 9:45 до 14:00.

В это время ряд улиц Киева будет перекрыт для движения автомобилем.

Так выглядит маршрут участников мероприятия: улица Крещатик (от Аллеи Героев Небесной Сотни) — улица Большая Васильковская — улица Павла Скоропадского — улица Бассейная — улица Эспланадная — территория НСК «Олимпийский» — улица Саксаганского — улица Шота Руставели — улица Бассейная — улица Павла Скоропадского — улица Большая Васильковская — улица Крещатик.

В забеге смогут взять участие все желающие, это бесплатно. Можно будет пробежать 2, 5 или 10 км и таким образом выразить свою благодарность военнослужащим, которые погибли или еще воюют на Донбассе.

Забег произойдет не только в Киеве, а и в других городах Украины. 

Инициативу касательно мероприятия выдвинула общественная организация "Славные эпохи Украины".

Ранее "Телеграф" сообщал, что 24 августа на День Независимости Украины в Одессе и Киеве (в центре города и отдельно на реке Днепр) провели сразу два масштабных парада. Также в честь 30-летия Украины произошел "забег в вышиванках".

Напоминаем, что солдаты из нескольких стран НАТО взяли участие в параде ко Дню Независимости.

Также мы писали, что украинские солдаты во время репетиции парада спели скандальную песню о Путине.

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