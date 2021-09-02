Укр

В Киеве водитель маршрутки чуть не изувечил пассажирку, протащив ее по улице (фото)

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Автор
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Киевляне жалуются на водителей автобусов не только на данном маршруте. Новость обновлена 02 сентября 2021, 09:37
Киевляне жалуются на водителей автобусов не только на данном маршруте.

В Киеве пассажирка автобуса оказалась на земле из-за водителя, который поспешил закрыть дверь и продолжил маршрут

В среду, 1 сентября, близ станции "Дворец спорта" в Киеве произошло ЧП. 

Как сообщают местные Телеграмм-каналы, водитель автобуса, закрыв входную дверь, протащил по улице пенсионерку, которая не успела выйти на остановке. К счастью, ее жизни ничего не угрожает.

Очевидцы сетуют, что скорая помощь якобы ехала более 40 минут. Другие же говорят, что в киевских маршрутках такие ЧП — якобы обычная практика.

"На 470 маршруте, например, это постоянная история. Люди просто выпрыгивают практически на ходу. Я эту ситуацию наблюдала многократно! Потому всегда выходила через переднюю дверь, предупреждая водителя, чтоб не спешил её закрывать", — рассказывает пассажирка.

Водитель поспешил тронуться, а пенсионерка не успела выйти и пострадала
Водитель поспешил тронуться, а пенсионерка не успела выйти и пострадала

Напомним, на Гостомельском шоссе недалеко от Гостомеля (Киевская область) произошло дорожное происшествие с участием малолитражки Hyundai и микроавтобуса Mercedes, перевозившего пассажиров. В результате ДТП никто не погиб, но многие пострадали и были госпитализированы, о чем с места событий сообщил корреспондент "Телеграф".

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