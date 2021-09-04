Укр

Авто сгорело за секунды: появилось видео пожара после жесткого ночного ДТП под Киевом

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
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Автор
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ДТП под Киевом Новость обновлена 04 сентября 2021, 21:38
ДТП под Киевом

Пожарные потушить огонь смогли не сразу.

В ночь на 4 сентября на Гостомельском шоссе возле Киева произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Honda и Fiat. В результате столкновения второй вспыхнул и выгорел за считанные секунды. О самом происшествии "Телеграф" сообщал раньше и показывал эксклюзивные фото с места происшествия. Теперь же в сети появилось видео пожара.

Соответствующие кадры были обнародованы в телеграм-канале KIEVMAP.

Как видно на кадрах, пожарным не сразу удалось погасить огонь, поскольку пламя продолжало разгораться с новой силой.

Напомним, что водитель Fiat внезапно выехал на встречную полосу и столкнулся с "Хондой", водитель покинуть горящий автомобиль не смог и сгорел заживо, ему пытался помочь водитель проезжающего мимо грузовика, однако его попытки успеха не принесли.

Водителя и двух пассажиров "Хонды" забрали врачи, их состоянию ничего не угрожает.

Как сообщалось ранее, в Житомирской области автобус "Ченстохова-Мариуполь" столкнулся с грузовиком и загорелся. В ДТП погиб один из водителей автобуса, одиннадцать пассажиров получили травмы.

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