Авто сгорело за секунды: появилось видео пожара после жесткого ночного ДТП под Киевом
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Пожарные потушить огонь смогли не сразу.
В ночь на 4 сентября на Гостомельском шоссе возле Киева произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Honda и Fiat. В результате столкновения второй вспыхнул и выгорел за считанные секунды. О самом происшествии "Телеграф" сообщал раньше и показывал эксклюзивные фото с места происшествия. Теперь же в сети появилось видео пожара.
Соответствующие кадры были обнародованы в телеграм-канале KIEVMAP.
Как видно на кадрах, пожарным не сразу удалось погасить огонь, поскольку пламя продолжало разгораться с новой силой.
Напомним, что водитель Fiat внезапно выехал на встречную полосу и столкнулся с "Хондой", водитель покинуть горящий автомобиль не смог и сгорел заживо, ему пытался помочь водитель проезжающего мимо грузовика, однако его попытки успеха не принесли.
Водителя и двух пассажиров "Хонды" забрали врачи, их состоянию ничего не угрожает.
Как сообщалось ранее, в Житомирской области автобус "Ченстохова-Мариуполь" столкнулся с грузовиком и загорелся. В ДТП погиб один из водителей автобуса, одиннадцать пассажиров получили травмы.
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