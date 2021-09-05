"Не такое уж и страшное это слово "Путин": на футбольном матче мама затыкала сыну уши во время исполнения кричалки о президенте РФ (видео)

Некоторым родителям пришлось закрывать детям уши, хотя вряд ли это сильно помогло

Во время матча сборной Украины по футболу с командой Франции украинские болельщики исполнили знаменитую кричалку о президенте России Владимире Путине.

Матч между сборными Украины и Франции прошел в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" в субботу, 4 сентября.

В сети появилось видео, как группа украинских фанатов, объединившихся на трибуне, скандирует нецензурную кричалку о президенте РФ.

В это время снимавшему видео одному из зрителей удалось запечатлеть, как сидящая неподалеку зрительница, пришедшая на матч с малолетним сыном, заткнула ему уши, чтобы он не слышал матерную кричалку.

Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику!

Посмотревшие видео пользователи соцсетей отреагировали на безуспешные попытки женщины "оградить" чадо от нецензурной брани с юмором, отмечая, что сейчас дети и не такое уже знают, как и то, что такую кричалку стоит знать даже детям. Вместе с тем пользователей, утверждающих в комментариях, что они граждане РФ, традиционно сильно возмутились на исполнение трибунами этой кричалки о Путине.

Комментарии из соцсетей

Реакция на кричалку о Путине

Ранее "Телеграф" сообщал, что 18 августа во время подготовки к военному параду на День Независимости Украины бойцы Десантно-штурмовых войск Украины прошли по Крещатику в Киеве под песню харьковских ультрас"Путин х*йло".

Кричалка украинцев о президенте РФ вызвала бурю гнева в российских пропагандистов. Пропагандистка Ольга Скабеева, комментируя произошедшее, заявила, что "российско-украинским отношениям — хана".