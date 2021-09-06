Блогер Барабошко пригласил прокуроров в отреставрированный сквер Киева, где они нашли "растраты"

Правоохранители усмотрели растраты при реконструкции столичного сквера, но на защиту чиновников встал блогер

В понедельник, 6 сентября, прокуратура Киева сообщила, что правоохранители проводят очередные обыски у столичных чиновников. На этот раз — в Управлении градостроительства и архитектуры Шевченковской районной государственной администрации.

Как сообщили в горпрокуратуре, обыски проводят "в рамках расследования уголовного производства по факту растраты бюджетных средств должностными лицами Управления градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской РГА при осуществлении капитального ремонта сквера в Шевченковском районе столицы", расположенного на ул. О. Гончара 5-7.

Как рассказали в прокуратуре, в ходе осмотра сквера их сотрудники установили, что работы выполнены некачественно, не в полном объеме, с использованием материалов на сумму около 500 тыс. грн. "Вместе с тем, по вышеуказанному объекту в конце декабря 2020 года Управлением градостроительства, архитектуры и землепользования полностью произведена оплата работ на всю сумму договора в размере более 1,4 млн гривен и подписаны все акты выполненных работ", — говорится в сообщении.

На этом можно было бы ставить точку, так как подобные новости уже стали обыденными, даже рядовыми для Киева. Однако есть один момент: на данное сообщение прокуратуры отреагировал известный блогер, общественный деятель и активист Александр Барабошко (известный под псевдонимом Крус или Krus), который напрямую причастен к реконструкции упомянутого сквера: именно его реконструкцию их команда подавала на общественный бюджет.

Как пишет на своей странице в Facebook Барабошко, проект реконструкции сквера был действительно сложным в работе: зашли в него поздно — в конце 2020 года, "сроки реализации ограничены, подрядчики работали уже и в дождь и холод".

Реконструкция сквера на ул.Гончара, Киев Реконструкция сквера на ул.Гончара, Киев Реконструкция сквера на ул.Гончара, Киев Реконструкция сквера на ул.Гончара, Киев Реконструкция сквера на ул.Гончара, Киев Реконструкция сквера на ул.Гончара, Киев

Он подтвердил, что суммарный бюджет реконструкции — 1,4 млр грн, а также рассказал, что было проделано за эти средства.

"В рамках этого бюджета было реализованы безбарьерные дорожки, заезды не только в сквере, но и на улице Гончара вблизи него. Плитка без фасок для удобства мам с колясками и маломобильных жителей. Полностью заменено освещение, крутая уличная мебель, обновлены спортивная и детская площадка", — перечисляет блогер и публикует фото того, как сейчас выглядит обновленный сквер.

Сквер на Гончара Сквер на Гончара Сквер на Гончара Сквер на Гончара Сквер на Гончара Сквер на Гончара Сквер на Гончара Сквер на Гончара Сквер на Гончара

Он также рассказал, что была дискуссия с жителями близлежащих домов по зелени в обновляемом сквере.

"Наши проекты такого формата явно не про распилы, в них наоборот постоянно присутствуют моменты привлечения дополнительных ресурсов", — добавил Барабошко.

Говоря об уголовном производстве касательно якобы хищений при реконструкции данного объекта, активист предложил прокурорам Киевской городской прокуратуры провести экскурсию в этот сквер и любой другой где бюджет работ больше в 2 раза "и посмотреть, где была растрата".

Вместе с тем, общественный активист видит проблему шире: "такие нападки на проекты Общественного бюджета являются не очень позитивным сигналом, потому что их и так не очень любят чиновники разного уровня, а на примере таких кейсов получают поводы саботировать работу вместо поддержки инновационных решений".

Говоря же о главе Шевченковской РГА Олеге Гаряге, то блогер привел в качестве примера собственные опыт и наблюдения, согласно которым в этом районе один из самых высоких показателей представленных проектов Общественного бюджета: "Здесь их всегда поддержат и дадут реализовать самые амбициозные идеи".

Как сообщалось, в августе в различных управлениях и департаментах КГГА правоохранители провели ряд обысков по различным уголовным делам. Так, 16 августа обыски проходили в Департаменте транспортной инфраструктуры горадминистрации. Поводом для них стало расследование дела о хищении средств во время строительства Подольского пешеходного моста через Днепр.