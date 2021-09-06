Блогер Барабошко пригласил прокуроров в отреставрированный сквер Киева, где они нашли "растраты"
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Правоохранители усмотрели растраты при реконструкции столичного сквера, но на защиту чиновников встал блогер
В понедельник, 6 сентября, прокуратура Киева сообщила, что правоохранители проводят очередные обыски у столичных чиновников. На этот раз — в Управлении градостроительства и архитектуры Шевченковской районной государственной администрации.
Как сообщили в горпрокуратуре, обыски проводят "в рамках расследования уголовного производства по факту растраты бюджетных средств должностными лицами Управления градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской РГА при осуществлении капитального ремонта сквера в Шевченковском районе столицы", расположенного на ул. О. Гончара 5-7.
Как рассказали в прокуратуре, в ходе осмотра сквера их сотрудники установили, что работы выполнены некачественно, не в полном объеме, с использованием материалов на сумму около 500 тыс. грн. "Вместе с тем, по вышеуказанному объекту в конце декабря 2020 года Управлением градостроительства, архитектуры и землепользования полностью произведена оплата работ на всю сумму договора в размере более 1,4 млн гривен и подписаны все акты выполненных работ", — говорится в сообщении.
На этом можно было бы ставить точку, так как подобные новости уже стали обыденными, даже рядовыми для Киева. Однако есть один момент: на данное сообщение прокуратуры отреагировал известный блогер, общественный деятель и активист Александр Барабошко (известный под псевдонимом Крус или Krus), который напрямую причастен к реконструкции упомянутого сквера: именно его реконструкцию их команда подавала на общественный бюджет.
Как пишет на своей странице в Facebook Барабошко, проект реконструкции сквера был действительно сложным в работе: зашли в него поздно — в конце 2020 года, "сроки реализации ограничены, подрядчики работали уже и в дождь и холод".
Он подтвердил, что суммарный бюджет реконструкции — 1,4 млр грн, а также рассказал, что было проделано за эти средства.
"В рамках этого бюджета было реализованы безбарьерные дорожки, заезды не только в сквере, но и на улице Гончара вблизи него. Плитка без фасок для удобства мам с колясками и маломобильных жителей. Полностью заменено освещение, крутая уличная мебель, обновлены спортивная и детская площадка", — перечисляет блогер и публикует фото того, как сейчас выглядит обновленный сквер.
Он также рассказал, что была дискуссия с жителями близлежащих домов по зелени в обновляемом сквере.
"Наши проекты такого формата явно не про распилы, в них наоборот постоянно присутствуют моменты привлечения дополнительных ресурсов", — добавил Барабошко.
Говоря об уголовном производстве касательно якобы хищений при реконструкции данного объекта, активист предложил прокурорам Киевской городской прокуратуры провести экскурсию в этот сквер и любой другой где бюджет работ больше в 2 раза "и посмотреть, где была растрата".
Вместе с тем, общественный активист видит проблему шире: "такие нападки на проекты Общественного бюджета являются не очень позитивным сигналом, потому что их и так не очень любят чиновники разного уровня, а на примере таких кейсов получают поводы саботировать работу вместо поддержки инновационных решений".
Говоря же о главе Шевченковской РГА Олеге Гаряге, то блогер привел в качестве примера собственные опыт и наблюдения, согласно которым в этом районе один из самых высоких показателей представленных проектов Общественного бюджета: "Здесь их всегда поддержат и дадут реализовать самые амбициозные идеи".
Как сообщалось, в августе в различных управлениях и департаментах КГГА правоохранители провели ряд обысков по различным уголовным делам. Так, 16 августа обыски проходили в Департаменте транспортной инфраструктуры горадминистрации. Поводом для них стало расследование дела о хищении средств во время строительства Подольского пешеходного моста через Днепр.
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