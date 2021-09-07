Укр

Под Радой требуют вернуть авиасообщение с Минском: почему его прекратили и как это связано с Россией

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Плакаты и флаги - под станами Рады очередной митинг Новость обновлена 07 сентября 2021, 12:26
Плакаты и флаги - под станами Рады очередной митинг

За порядком на митинге следит полиция.

Под зданием Верховной Рады в Киеве проходит митинг за возобновление авиасообщения с Беларусью. Митингующие держат плакаты "Верните рейс Киев-Минск", "Откройте небо" и портреты президента Украины Владимира Зеленского и Александра Лукашенко.

Митинг за возвращение авиасообщения с Беларусью
Митинг за возвращение авиасообщения с Беларусью
Под Верховной Радой требуют вернуть авиасообщение с Беларусью
Под Верховной Радой требуют вернуть авиасообщение с Беларусью
Митингующие держат украинские и белорусские флаги
Митингующие держат украинские и белорусские флаги
В руках у митингующих портреты Владимира Зеленского и Александра Лукашенко
В руках у митингующих портреты Владимира Зеленского и Александра Лукашенко

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Украина прекратила авиасообщение с Беларусью 26 мая 2021 года. Также для украинских самолетов запрещены полеты в воздушном пространстве Беларуси. Зеркальный запрет на полеты белорусских самолетов приняли 28 мая. Такая ситуация возникла из-за того, что в аэропорту "Минск" 23 мая насильно посадили самолет компании Ryanair, на борту находился преследуемый режимом Лукашенко Роман Протасевич.

Как известно, после закрытия авиасообщения между Украиной и Россией Минск был популярным стыковочным узлом между странами.

Экстренная посадка случилась накануне встречи президента России Владимира Путина и самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко. По мнению экспертов это связано с тем, что Россия стремится поглотить Беларусь. Меры против Белоруси после событий с Протасевичем приняли и в ЕС, запретив посадку самолетов из страны.

В июле в Беларуси заговорили о полном закрытии границ с Украиной. Отметим, что самопровозглашенный лидер Лукашенко в августе снова подтвердил, что закрывает границы с "врагами" — исключение в списке соседних стран сделал только для России.

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