Укр

В Киеве автоворы вернулись к схемам 20-летней давности (фото)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Улица Ахматовой, 3 Новость обновлена 11 сентября 2021, 15:51
Улица Ахматовой, 3

В Дарницком районе города жители зафиксировали банду.

Киевляне могут стать жертвами банды автоворов, которые режут колеса для того, чтобы ограбить машину во время замены.

Об этом сообщил Даниил Басов в группе "ПозднякиОсокоркиХарьковский" в Facebook.

Мужчина рассказал, что возле дома по улице Ахматовой, 3 орудует банда. В ее составе трое мужчин. Даниил рассказал, что он припарковался и вышел из машины с сумкой в банк. Этих молодчиков заметил и перед входом и после. Когда мужчина вышел из аптеки, которая находится поблизости, то обнаружил что колесо прорезано.

Порезанные шины в Киеве
Порезанные шины в Киеве

Повредили левое заднее колесо. Мужчина отметил, что троица находилась в округе. Схема заключается в том, что пока водитель меняет колесо и положил сумку на переднее сидение для пассажира, незаметно ее вытащить.

Чтобы не попасть на крючок воров, Даниил поехал на шиномонтаж. Он отметил в комментариях, что ранее попадал на такую "удочку", но при этом более десяти лет не слышал про такие схемы.

Ранее "Телеграф" писал, что автоворов в Одессе заинтересовали катализаторы. Также в Одессе ограбили народного депутата Украины.

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