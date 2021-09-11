В Киеве автоворы вернулись к схемам 20-летней давности (фото)

В Дарницком районе города жители зафиксировали банду.

Киевляне могут стать жертвами банды автоворов, которые режут колеса для того, чтобы ограбить машину во время замены.

Об этом сообщил Даниил Басов в группе "ПозднякиОсокоркиХарьковский" в Facebook.

Мужчина рассказал, что возле дома по улице Ахматовой, 3 орудует банда. В ее составе трое мужчин. Даниил рассказал, что он припарковался и вышел из машины с сумкой в банк. Этих молодчиков заметил и перед входом и после. Когда мужчина вышел из аптеки, которая находится поблизости, то обнаружил что колесо прорезано.

Порезанные шины в Киеве

Повредили левое заднее колесо. Мужчина отметил, что троица находилась в округе. Схема заключается в том, что пока водитель меняет колесо и положил сумку на переднее сидение для пассажира, незаметно ее вытащить.

Чтобы не попасть на крючок воров, Даниил поехал на шиномонтаж. Он отметил в комментариях, что ранее попадал на такую "удочку", но при этом более десяти лет не слышал про такие схемы.

Ранее "Телеграф" писал, что автоворов в Одессе заинтересовали катализаторы. Также в Одессе ограбили народного депутата Украины.