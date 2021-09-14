Под Киевом на "смертельном переходе" снова сбили человека (видео)

От полученных травм мужчина погиб на месте

Под Киевом в ночь на вторник, 14 сентября, на Кольцевой дороге насмерть сбили пешехода, который переходил дорогу по "зебре". Пешеходный переход, где сбили человека, называют смертельным.

Об этом в Facebook сообщает портал dtp.kiev.ua.

Отмечается, что смертельная авария произошла на улице Николая Трублаини. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его снес автомобиль. От полученных травм пешеход погиб.

На месте работали правоохранители, следственно-оперативная группа и медики. Судя по опубликованным кадрам, движение по Кольцевой дороге было затруднено.

Стоит отметить, что в сети этот пешеходный переход окрестили "смертельным", ведь аварии с трагическими последствиями здесь происходят очень часто.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Киевской области за последнюю неделю произошло три масштабных ДТП. Так, на трассе в направлении Переяслава в аварию попали фура, легковушка и два мироавтобуса с пассажирами. В результате аварии движение по трассе было парализовано. А на автодороге "Киев-Одесса" разбился автобус с хасидами-паломниками — погиб один человек. Также сообщалось, что на Житомирской трассе мотоциклист на большой скорости влетел в фуру. От полученных травм мужчина погиб на месте.