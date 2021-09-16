Обломки разлетелись по всей улице: в Боярке пьяный водитель протаранил на встречке 4 авто (фото, видео)

По словам очевидцев, виновник аварии был в состоянии алкогольного опьянения.

В городе Боярка Киевской области в четверг, 16 сентября, произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей — виновника аварии госпитализировали в тяжелом состоянии.

Об этом 16 сентября сообщает Telegram канал "dtp.kiev.ua".

Столкновение автомобилей произошло на перекрестке улиц Соборности и Белогородской.

В результате аварии пострадали пять авто

50-летний водитель автомобиля серого цвета Ford Focus на огромной скорости выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП, в котором пострадали еще четыре машины.

Виновника происшествия госпитализировали в тяжелом состоянии

Водители авто Таврия, Volkswagen, Hyundai, Opel как раз отправлялись ехать после "зеленого" света, когда на них начал мчаться Ford. Водители всех четырех автомобилей вовремя среагировали, однако машины все равно повредились.

Водители автомобилей пытались избежать столкновения

Виновник аварии смог остановиться только после того, как врезался в Hyundai. После этого водителя Ford в тяжелом состоянии увезли в больницу.

По словам очевидцев, мужчина скорее всего был в состоянии алкогольного опьянения. Свидетели происшествия рассказали, что видели, как мужчина несколько раз в день покупал алкоголь в местной АЗС.

Водитель Ford в тяжелом состоянии

Сейчас на месте аварии работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства ДТП.

Напоминаем, что 12 сентября в Голосеевском районе Киева пьяный водитель устроил масштабную аварию с участием восьми автомобилей — пострадали пять человек.