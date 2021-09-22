Киевские патрульные в двух нелепых авариях разбили три служебные машины за день (фото)

Одна машина разбилась на выезде в сторону Житомира, еще две столкнулись на Лобановского

В среду, 22 сентября, в Киеве произошло сразу две курьезные аварии с патрульными автомобилями — в одной из них служебное авто правоохранителей протаранило… другую служебную машину полиции.

"Телеграф" собрал данные об этих авариях.

Как пишет "Еспресо", одна из аварий случилась на Брест-Литовском шоссе — патрульные на Skoda Rapid пытались развернуться в сторону Житомира, но не пропустили BMW X5, из-за чего авто влетело в бок транспортного средства правоохранителей.

Пострадали два полицейских и водитель второй машины, их госпитализировали.

Смотрите фото с места событий:

Вторая авария произошла на проспекте Валерия Лобановского. Непонятно как, но одно патрульное авто Mitsubishi Outlander влетело в Toyota полиции на полосе общественного транспорта. Никто не пострадал. На место событий потом приехало еще два патрульных автомобиля.

В распоряжении "Телеграфа" оказались эксклюзивные фото с места ДТП:

Как сообщал "Телеграф", накануне на Большой Окружной легковушка столкнулась с микроавтобусом и отлетела, насмерть сбив девушку.