В киевском "Ашане" до сих пор продают заготовки для паски: фотофакт

Пасха напомнила о себе в сентябре.

В украинских магазинах даже в конце сентября продолжают продавать смеси для выпечки пасок.

На это обратил внимание главный редактор издания "Телеграф" Ярослав Жаренов.

"Едва удержался! Это же скоро Пасха? Или уже была?", — написал он.

Напомним, что в 2021 году Пасху праздновали 2 мая. Наверное поэтому смесь продается с огромной скидкой в 82%.

О ситуации успели пошутить и пользователи сети, которые предположили, что смесь "ожить" еще не успела, а потому ее можно пустить на выпечку кексов.

В целом, покупая еду и напитки в магазинах стоит быть предельно осторожными, ведь сеть помнит много случаев, когда покупка оборачивалсь неприятными эмоциями или чем-то еще хуже. Например, в апреле женщина из Харьковщины купила на заправке завтрак с плесенью.

А в Москве женщина купила бутылку минералки, в которой оказался растворитель.

О других опасностях, которые поджидают покупателей даже в приличных заведениях недавно рассказывал врач Тарас Жиравецкий. Он составил свой список продуктов и блюд, которые не рекомендуются к покупке.