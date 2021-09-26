В киевском "Ашане" до сих пор продают заготовки для паски: фотофакт
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Пасха напомнила о себе в сентябре.
В украинских магазинах даже в конце сентября продолжают продавать смеси для выпечки пасок.
На это обратил внимание главный редактор издания "Телеграф" Ярослав Жаренов.
"Едва удержался! Это же скоро Пасха? Или уже была?", — написал он.
Напомним, что в 2021 году Пасху праздновали 2 мая. Наверное поэтому смесь продается с огромной скидкой в 82%.
О ситуации успели пошутить и пользователи сети, которые предположили, что смесь "ожить" еще не успела, а потому ее можно пустить на выпечку кексов.
В целом, покупая еду и напитки в магазинах стоит быть предельно осторожными, ведь сеть помнит много случаев, когда покупка оборачивалсь неприятными эмоциями или чем-то еще хуже. Например, в апреле женщина из Харьковщины купила на заправке завтрак с плесенью.
А в Москве женщина купила бутылку минералки, в которой оказался растворитель.
О других опасностях, которые поджидают покупателей даже в приличных заведениях недавно рассказывал врач Тарас Жиравецкий. Он составил свой список продуктов и блюд, которые не рекомендуются к покупке.
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