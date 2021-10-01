Новая карьера? Виталий Кличко выступил с песней на сцене ночного клуба (видео)
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Мэр Киева исполнил один из хитов группы Karta Svitu.
В столичном ночном клубе/концерт-холле Caribbean Club киевский городской голова Виталий Кличко вышел на сцену во время выступления группы Karta Svitu, чтобы совместно исполнить одну из песен.
Видео разместил Телеграм-канал "Реальный Киев".
На записи видно, что Виталий Кличко поднимается на сцену, забирает микрофон у исполнителя и поет туда несколько фраз.
Остальной текст мэр, видимо, подзабыл, поскольку солист допевал песню уже вместе с Кличко.
Группа Karta Svitu из Киева достаточно молодая — ей исполнился один год и это был их первый большой сольный концерт. Мэр Киева уже ранее отмечал вниманием их творчество. В июле этого года он уже перепевал песню "Одного дня я стану мером". В двенадцатисекундном ролике Кличко зарифмовал несколько фраз про свою работу и рекомендацию "заниматься музыкой".
Отметим, что песня косвенно адресована Виталию Кличко. В лайф-записи песни используются кадры его выступлений, вспоминаются поездки мэра на велосипеде. В песне про мэра вспомнил автор и Ирину Верещук, кандидата на пост горголовы Киева, которая в предвыборном ролике летала над столицей на зонте.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что у действующего киевского городского головы возникли определенные "точки напряжения" с руководством страны. Так, на параде в честь Дня Независимости Украины его не снимали камеры трансляции, а на встречу в аэропорту с Ангелой Меркель, во время ее визита в Киев, вообще не пустили.
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