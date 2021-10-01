В Киеве "охотник" на птиц попал из винтовки в человека: подробности

Киевский стрелок по птицам за попадание в человека может получить до 7 лет тюрьмы

В Киеве на ул. Преображенской в пятницу, 1 октября, копы задержали 32-летнего мужчину, который решил "поохотиться" на птиц со своего балкона, но попал из пневматической винтовки в случайного прохожего.

О ЧП сообщили в горуправлении полиции.

Известно, что мужчина шел по улице и получил пулю в область шеи, в результате чего его госпитализировали в больницу. Его жизни, к счастью, ничего не угрожает.

По горячим следам полицейские установили личность стрелка, которым оказался житель одного из домов на Преображенской. Свой поступок он объяснил тем, что решил пострелять в птиц, а в человека попал случайно. Дома у мужчины обнаружили пневматическую винтовку и боеприпасы, которые направили на экспертизу.

За хулиганство киевлянину грозит до 7 лет тюрьмы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Дома у стрелка нашли винтовку и боеприпасы

Напомним, в Нидерландах житель города Альмело вышел на балкон своей квартиры с большим арбалетом и начал стрелять по прохожим, двое из которых, в итоге, погибли и еще несколько человек были ранены.