В Киеве начали подготовку к празднованию Нового года на Софиевской площади

Для украшения главной елки страны используют 10 тысяч игрушек.

В Киеве уже начали подготовку к празднованию Нового года на Софиевской площади. Организаторы праздника готовят декорации для елки, игрушки и гирлянды.

Об этом сообщает компания "Folk Ukraine" на странице в Facebook.

Концепцию празднования утвердили киевская администрация и организаторы проекта, которые и будут заниматься подготовкой к Новому году.

По их словам, в этом году празднование будет еще более феерическим и масштабным, чем в прошлом.

На странице компании сообщают, что главную елку страны украсят в теплых цветах. Для этого используют 10 тыс. украшений и много гирлянд. Организаторы праздника заявляют, что 1 октября уже началась подготовка декораций для украшения елки.

Напоминаем, что в 2020 году на Софиевской площади не было масштабных празднований, что связано с пандемией коронавируса. Однако тогда в Киеве установили не одну елку, а целых три: традиционную на Софийской площади, еще одну главную елку города возле Арки дружбы народов и на Контрактовой площади.

Ранее "Телеграф" сообщал, о традициях празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана, который проходил с 6 по 8 сентября в Умани Черкасской области. Туда приехали 30 тыс. хасидов, которые несмотря на все карантинные запреты устроили в городе масштабное празднование, которым были крайне недовольны местные жители. Хасиды приехали праздновать Новый год именно в Умань, ведь там находится могила их наставника.