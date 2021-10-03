Укр

В Киеве водитель влетел в стену, убегая от погони полиции - в салоне нашли пустые бутылки из-под алкоголя (видео)

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Иллюстративное изображение Новость обновлена 03 октября 2021, 08:46
Иллюстративное изображение

Правонарушитель не стеснялся выкрикивать оскорбительные слова в адрес полиции

На столичном Печерске предположительно пьяный водитель в ночь на воскресенье, 3 октября, Audi RSQ8 отличился дерзким нарушением правил, после чего начал убегать от преследования полиции. Наказание не заставило себя ждать и горе-водитель на огромной скорости протаранил стену, когда входил в поворот.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

Сначала киевляне зафиксировали погоню на Набережном шоссе, а уже через несколько минут стало известно, что Audi во время преследования пыталось на скорости съехать на бульвар Дружбы народов, однако влетело в стену моста. В салоне автомобиля сработали подушки безопасности, поэтому водитель не пострадал, однако он продолжал оказывать сопротивление правоохранителям.

После того, как водитель попал в аварию и к нему подошли правоохранители, мужчина громко кричал: "Это не я!" и сопротивлялся стражам порядка. Его пришлось усмирять сотрудникам полиции, однако и это не помешало правонарушителю выкрикивать бранные слова в их адрес.

Кроме того, в автомобиле присутствовали бутылки из-под алкогольных напитков. Пустая тара была разбросана по салону автомобиля.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика, просматривать кадры несовершеннолетним не рекомендуем!

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Киеве на Троещине водитель легковушки не справился с управлением и вылетел в кювет, где несколько раз перевернулся. Автомобиль смяло полностью, а водителя реанимировать не удалось.

Теги:
#Киев #ДТП #Полиция #Печерск #Гонка преследование
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