В Киеве водитель влетел в стену, убегая от погони полиции - в салоне нашли пустые бутылки из-под алкоголя (видео)

Правонарушитель не стеснялся выкрикивать оскорбительные слова в адрес полиции

На столичном Печерске предположительно пьяный водитель в ночь на воскресенье, 3 октября, Audi RSQ8 отличился дерзким нарушением правил, после чего начал убегать от преследования полиции. Наказание не заставило себя ждать и горе-водитель на огромной скорости протаранил стену, когда входил в поворот.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

Сначала киевляне зафиксировали погоню на Набережном шоссе, а уже через несколько минут стало известно, что Audi во время преследования пыталось на скорости съехать на бульвар Дружбы народов, однако влетело в стену моста. В салоне автомобиля сработали подушки безопасности, поэтому водитель не пострадал, однако он продолжал оказывать сопротивление правоохранителям.

После того, как водитель попал в аварию и к нему подошли правоохранители, мужчина громко кричал: "Это не я!" и сопротивлялся стражам порядка. Его пришлось усмирять сотрудникам полиции, однако и это не помешало правонарушителю выкрикивать бранные слова в их адрес.

Кроме того, в автомобиле присутствовали бутылки из-под алкогольных напитков. Пустая тара была разбросана по салону автомобиля.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика, просматривать кадры несовершеннолетним не рекомендуем!

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Киеве на Троещине водитель легковушки не справился с управлением и вылетел в кювет, где несколько раз перевернулся. Автомобиль смяло полностью, а водителя реанимировать не удалось.