Укр

В Киеве – масштабная эвакуация в крупнейшем вузе: что известно (видео)

Автор
Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Из НПУ им. Драгоманова эвакуировали студентов и преподавателей Новость обновлена 04 октября 2021, 11:30
Из НПУ им. Драгоманова эвакуировали студентов и преподавателей

Правоохранители проверяют гуманитарный корпусе университета, который, возможно, заминировали

Утро понедельника не задалось для студентов и преподавателей Киевского национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова: 4 октября в вузе случилась массовая эвакуация.

Как сообщает Telegram-канал "Киев Сейчас", один из учебных корпусов заведения был якобы заминирован.

На соответствующее сообщение оперативно отреагировали сотрудники правоохранительных органов, а также взрывотехническая группа.

Отмечается, что на момент выхода новости из здания гуманитарного корпуса (улица Тургеневская, 8/14) эвакуированы как студенты, так и преподаватели. Также наблюдается столпотворение людей неподалеку спортивного комплекса университета.

Правоохранители проверяют здание на вероятное наличие взрывчатки. Дополнительные сведения все еще выясняются.

Напомним, ранее в Киеве произошло возгорание в инженерной гимназии по улице Княжий Затон, 12-а. Согласно информации "Телеграфа", причиной пожара стало короткое замыкание.

К тому же, несколькими днями ранее, в столице огонь бушевал в хостеле, где проживали люди. Один из жильцов пострадал в пожаре, однако еще двое сумели спастись.

Теги:
#Украина #Киев #Минирование #взрывотехники #НПУ им. Драгоманова
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