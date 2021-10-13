Укр

В Киеве загорелась многоэтажка, есть погибший (видео)

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Пожар Новость обновлена 13 октября 2021, 07:26
Пожар

Большего числа жертв удалось избежать благодаря бдительным соседям, которые вызвали спасателей.

В столице во время пожара на проспекте Науки погиб человек. Мужчина умер в своей квартире.

Об этом сообщает Телеграм-канал dtp.kiev.ua.

Ночью вспыхнула квартира на третьем этаже многоэтажного дома. Пожарных вызвали соседи, которые увидели дым. Они смогли самостоятельно эвакуироваться на улицу.

Когда спасатели ликвидировали возгорание в его эпицентре — нашли тело человека. Погибшим оказался мужчина 85 лет.

Причиной пожара, по предварительной информации, стала стиральная машина.

Накануне в Киеве произошел другой пожар — в центре города близ Майдана Независимости. Горела крыша дома на Костельной, 5. Она известна тем, что по ней несколько лет назад бегал от правоохранителей политик Михеил Саакашвили. Пожар удалось ликвидировать менее чем за час — направлялись 10 пожарных и специальных автомобилей.

Ранее, как писал "Телеграф", ночью загорелось одноэтажное здание поблизости от офиса телеканала "Интер" на улице Дмитровской. В этом пожаре пострадавших не было, но огонь гасили до рассвета.

Теги:
#Киев #Пожар #Пенсионер #Погибший
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