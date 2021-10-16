В Киеве пьяный водитель грузовика сбил людей на переходе, один умер в больнице (фото)

Один из пострадавших скончался в больнице.

Вечером 15 октября в Оболонском районе Киева очень пьяный водитель грузовика MAN сбил двух мужчин на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, происшествие произошло на проспекте Степана Бандеры.

Пострадавшие, двое мужчин 1977 и 1996 годов рождения, были доставлены в больницу.

Водителя смогли остановить на Столичном шоссе, в его крови обнаружили 2,68 промилле алкоголя. Водителю объявлено подозрение в совершении преступления по ч.2 ст.268-1, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением водительских прав на срок до трех лет.

Тем временем "Суспільне" сообщило, что один из пострадавших мужчин является редактором издания. Журналист Александр Зинченко вместе с другом Александром Шибицким сбило грузовиком между 17:40 и 17:47, в тот вечер они посещали магазин IKEA, который расположен поблизости.

Зинченко отделался легким сотрясением и рассечением, а вот Шибицкий умер от полученных травм.

Как сообщалось ранее, в Ивано-Франковской области мотоциклист сбил 6-летнюю девочку, которая шла по переходу с матерью, а потом скрылся с места происшествия.

Ребенок умер по дороге в больницу, а 17-летний байкер сбежал с места происшествия.