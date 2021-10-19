Укр

В центре Киева клиент кафе прострелил живот охраннику: подробности

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Стрельба в киевском кафе завершилась больницей Новость обновлена 19 октября 2021, 11:15
Стрельба в киевском кафе завершилась больницей

Клиент кафе выяснял отношения с охранником и достал пистолет

В самом центре Киева, где средь бела дня ранили ножом мужчину в толпе, в одном из кафе по ул. Крещатик произошла стрельба, в результате которой был ранен охранник общепита.

Как рассказали в полиции столицы, между охранником и гостем заведения произошел конфликт. Копы уже установили, что 29-летний клиент нецензурно выражался в адрес работника кафе и после словесной перепалки он достал травматический пистолет и выстрелил мужчине в живот. В результате, 33-летнего охранника увезли в больницу, а буйного клиента задержали за хулиганство. 

Подозреваемому грозит до 7 лет тюрьмы, а пока он остается под ночным домашним арестом. Жизни охранника, к счастью, ничего не угрожает. 

Напомним, в Одессе в кафе под названием "Чердак" прямо за столиком умер 17-летний парень: у него пошла пена со рта и посинели конечности. Он буквально упал замертво, а посетителям и медикам не удалось вернуть его к жизни.

Также "Телеграф" сообщал, что во Львове умер мужчина, которого 10 дней спасали после загадочного ЧП с поездом. 

Теги:
#Киев #Стрельба #Крещатик #Кафе
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