Строительство метро на Троещину, согласно планам Кличко, затянется до 2070 года, - СМИ

Открытие линии метро на Троещину вновь переносится.

Изменения в планах строительства метро на Троещину, принятые в КГГА под руководством Виталия Кличко, предполагают, что Подольско-Выгуровская линия метрополитена будет построена не ранее 2070-х годов. Об этом пишет 44.ua.

Всего линия должна состоять из 22 станций. Первые станции можно будет открыть через 5-7 лет, затем 12 станций – к 2040 году.

«Вся Подольско-Выгуровская линия такими темпами может открыться только к 2070-м годам», — говорится в материале.

Однако и названные сроки тоже могут быть нарушены, как ранее неоднократно были нарушены обещания Кличко. «Нынешний мэр Киева, Виталий Кличко, в своей предвыборной кампании 2014 года тоже упоминал метро на Троещину. Построить его он обещал к 2019 году», — напоминает издание.

К тому же, сдача метро на Троещину напрямую зависит от ввода в эксплуатацию Подольско-Воскресенского моста. А его Кличко уже много раз обещал вот-вот сдать, но до сих пор так и не сдал. Последнее обещание мэра относилось к 2020 году.

«Многие также помнят, что Виталий Кличко хотел построить вместо метрополитена более бюджетный вариант в виде скоростного трамвая. Провести его по Северному мосту и соединить с Правобережной, Борщаговской линией, которая заканчивается станцией «Старовокзальная». Но от этого проекта, видимо, тоже отказались», — уточняет издание.

«Учитывая, что потребность в метрополитене на Троещине и разговоры о нем начались еще в 1970-е, это настоящее столетнее строительство. Главное, чтобы оно не затянулось еще дольше», — предостерегают авторы материала.

Напомним, накануне стало известно, что у Виталия Кличко увеличили стоимость строительства Подольско-Воскресенского моста до 20 млрд гривен. Таким образом, мост за время руководства Кличко подорожал почти вдвое.