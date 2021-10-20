Укр

"Зайцем" поневоле и в толчее - пассажиры "Укрзализныци" жалуются на условия перевозок

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Поездами в Борисполь пользуются многие желающие попасть в аэропорт. Новость обновлена 20 октября 2021, 10:08
Поездами в Борисполь пользуются многие желающие попасть в аэропорт.

Поезд из Киева в Борисполь ходит практически каждый час.

В Киеве возникла проблема с оплатой проезда в популярном поезде "Укрзализныци" от столицы до Борисполя. 

Об этом на своей странице в Facebook написала пользовательница соцсети Елена Шевченко. 

Она рассказала, что в вагонах поезда уже давно существует проблема с бесконтактной оплатой и нехваткой сдачи при покупке билета наличными, решила прийти заранее, чтобы приобрести билет в автомате. 

Но ей не удалось это сделать, как и другим пассажирам рейса "Киев-Борисполь". Причина проста — в автомате закончилась бумага для билетов. Приобрести билет удалось только на конечной точке — в Борисполе, несмотря на большую очередь. 

При этом девушка отметила, что желающих уехать было много, а вагон — только один. В комментариях также поделились другие пользователи, которые рассказали, что ехали "как селедки". 

Бывший менеджер "Укрзализныци" Александр Рудоманов отреагировал на пост и спросил у теперешнего руководителя пассажирской компании перевозчика когда введут покупку билетов через интернет. 

Ранее "Телеграф" писал, что в поезде в Киев пытались изнасиловать известного украинского дизайнера.

Теги:
#Киев #Укрзализныця #Поезд #Борисполь
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