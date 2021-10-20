"Зайцем" поневоле и в толчее - пассажиры "Укрзализныци" жалуются на условия перевозок

Поезд из Киева в Борисполь ходит практически каждый час.

В Киеве возникла проблема с оплатой проезда в популярном поезде "Укрзализныци" от столицы до Борисполя.

Об этом на своей странице в Facebook написала пользовательница соцсети Елена Шевченко.

Она рассказала, что в вагонах поезда уже давно существует проблема с бесконтактной оплатой и нехваткой сдачи при покупке билета наличными, решила прийти заранее, чтобы приобрести билет в автомате.

Но ей не удалось это сделать, как и другим пассажирам рейса "Киев-Борисполь". Причина проста — в автомате закончилась бумага для билетов. Приобрести билет удалось только на конечной точке — в Борисполе, несмотря на большую очередь.

При этом девушка отметила, что желающих уехать было много, а вагон — только один. В комментариях также поделились другие пользователи, которые рассказали, что ехали "как селедки".

Бывший менеджер "Укрзализныци" Александр Рудоманов отреагировал на пост и спросил у теперешнего руководителя пассажирской компании перевозчика когда введут покупку билетов через интернет.

Ранее "Телеграф" писал, что в поезде в Киев пытались изнасиловать известного украинского дизайнера.