Пешеходы в критическом состоянии: пьяный водитель устроил аварию на переходе в Киеве (фото 18+)

ЧП произошло поздно ночью 22 октября.

В Киеве водитель на пешеходном переходе сбил двоих молодых людей. Инцидент произошел на улице Данила Щербаковского.

Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа".

По его словам машина сбила их близ метро Нивки в пятницу, пострадавшим около 30 лет.

От удара у пешеходов слетела обувь Полиция оформляет ДТП Кровь на асфальте

Предварительно — они только начали движение по пешеходному переходу, когда в них влетел ВАЗ. Столкновение было такой силы, что у машины разбилось лобовое стекло и смяло крышу. Пострадавших от удара далеко отбросило.

Силу удара можно оценить по повреждениям машины Машина ВАЗ на месте ДТП Следы от пострадавшего на крыше

Сообщается, что пешеходы (мужчина и женщина) в больнице — у парня предварительно — перелом таза и ног, у девушки — множественные травмы.

Следы вероятного торможения У машины от удара смяло крышу Потеки крови на дороге

Водителя ВАЗа проверили на месте алкотестером, сообщает корреспондент с места аварии, он показал почти два промилле (при максимально допустимом содержании 0,2). Его доставили на медицинскую экспертизу.

Место ДТП на карте

Вероятно, также, что авто проверят на неисправность, поскольку Lada оставила после себя один след экстренного торможения.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

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