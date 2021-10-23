Укр

Пешеходы в критическом состоянии: пьяный водитель устроил аварию на переходе в Киеве (фото 18+)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Последствия аварии на Нивках. Новость обновлена 23 октября 2021, 07:48
Последствия аварии на Нивках.

ЧП произошло поздно ночью 22 октября.

В Киеве водитель на пешеходном переходе сбил двоих молодых людей. Инцидент произошел на улице Данила Щербаковского. 

Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа". 

По его словам машина сбила их близ метро Нивки в пятницу, пострадавшим около 30 лет.

От удара у пешеходов слетела обувь
От удара у пешеходов слетела обувь
Полиция оформляет ДТП
Полиция оформляет ДТП
Кровь на асфальте
Кровь на асфальте

Предварительно — они только начали движение по пешеходному переходу, когда в них влетел ВАЗ. Столкновение было такой силы, что у машины разбилось лобовое стекло и смяло крышу. Пострадавших от удара далеко отбросило.

Силу удара можно оценить по повреждениям машины
Силу удара можно оценить по повреждениям машины
Машина ВАЗ на месте ДТП
Машина ВАЗ на месте ДТП
Следы от пострадавшего на крыше
Следы от пострадавшего на крыше

Сообщается, что пешеходы (мужчина и женщина) в больнице — у парня предварительно — перелом таза и ног, у девушки — множественные травмы. 

Следы вероятного торможения
Следы вероятного торможения
У машины от удара смяло крышу
У машины от удара смяло крышу
Потеки крови на дороге
Потеки крови на дороге

Водителя ВАЗа проверили на месте алкотестером, сообщает корреспондент с места аварии, он показал почти два промилле (при максимально допустимом содержании 0,2). Его доставили на медицинскую экспертизу. 

Место ДТП на карте
Место ДТП на карте

Вероятно, также, что авто проверят на неисправность, поскольку Lada оставила после себя один след экстренного торможения. 

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Ранее "Телеграф" писал, что на Прикарпатье байкер сбил ребенка.

Теги:
#Киев #ДТП #Пешеходы #Нивки
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