30-40% сразу уходят в реанимацию: что происходит в больницах Киева из-за COVID-19 (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 170
В сутки на больных уходит около 7 тонн медицинского кислорода
В Украине стремительно возросло количество госпитализированных с коронавирусом граждан — только за минувшие сутки в больницу попали 5925 человек. В регионах жалуются, что кислорода для больных критически не хватает, а в одной из больниц Киева отметили, что за сутки на ковидных пациентов уходит 7 тонн кислорода.
О ситуации в Киевской городской клинической больнице №4 рассказала главврач Татьяна Мостепан, передает в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.
По словам главврача, практически 30-40% больных коронавирусом пациентов попадают сразу в реанимацию. COVID-19 развивается быстрее и более агрессивно, поэтому в стационарах нет пациентов средней степени тяжести — таких лечат амбулаторно.
Критическая ситуация в этой больнице Киева и с занятостью коек с кислородом – здесь они заполнены на 90%.
"В нашей больнице 455 коек кислородных и все койки фактически заняты. Загруженность больницы колеблется где-то в пределах 90%. Расход кислорода составляет около 7 тонн. Такого не было никогда", — заявила Татьяна Мостепан.
Врач добавила, что в самые тяжелые времена пандемии уходило 4-5 тонн кислорода в сутки, а сейчас все пациенты, которые к ним попадают, являются кислородозависимыми.
При этом, отмечает главный врач, в стационаре находится из вакцинированных пациентов около 3-4%, в реанимации нет ни одного.
"Можем сказать точно, что у вакцинированных людей нет таких агрессивных изменений и такого агрессивного течения болезни, как у людей, которые не вакцинированы", — резюмировала она, призвав вакцинироваться от коронавируса.
Добавим, что Киевская городская клиническая больница №4 находится в Соломенском районе столицы и принимает пациентов с коронавирусом круглосуточно.
Как сообщал "Телеграф" ранее, в Одессе и области заявили о кислородном кризисе — жизнь 45 пациентов оказалась под угрозой.
- Дата публикации
-
- Категория
-