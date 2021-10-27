30-40% сразу уходят в реанимацию: что происходит в больницах Киева из-за COVID-19 (видео)

В сутки на больных уходит около 7 тонн медицинского кислорода

В Украине стремительно возросло количество госпитализированных с коронавирусом граждан — только за минувшие сутки в больницу попали 5925 человек. В регионах жалуются, что кислорода для больных критически не хватает, а в одной из больниц Киева отметили, что за сутки на ковидных пациентов уходит 7 тонн кислорода.

О ситуации в Киевской городской клинической больнице №4 рассказала главврач Татьяна Мостепан, передает в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

По словам главврача, практически 30-40% больных коронавирусом пациентов попадают сразу в реанимацию. COVID-19 развивается быстрее и более агрессивно, поэтому в стационарах нет пациентов средней степени тяжести — таких лечат амбулаторно.

Критическая ситуация в этой больнице Киева и с занятостью коек с кислородом – здесь они заполнены на 90%.

"В нашей больнице 455 коек кислородных и все койки фактически заняты. Загруженность больницы колеблется где-то в пределах 90%. Расход кислорода составляет около 7 тонн. Такого не было никогда", — заявила Татьяна Мостепан.

Врач добавила, что в самые тяжелые времена пандемии уходило 4-5 тонн кислорода в сутки, а сейчас все пациенты, которые к ним попадают, являются кислородозависимыми.

При этом, отмечает главный врач, в стационаре находится из вакцинированных пациентов около 3-4%, в реанимации нет ни одного.

"Можем сказать точно, что у вакцинированных людей нет таких агрессивных изменений и такого агрессивного течения болезни, как у людей, которые не вакцинированы", — резюмировала она, призвав вакцинироваться от коронавируса.

Добавим, что Киевская городская клиническая больница №4 находится в Соломенском районе столицы и принимает пациентов с коронавирусом круглосуточно.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Одессе и области заявили о кислородном кризисе — жизнь 45 пациентов оказалась под угрозой.