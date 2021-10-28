Укр

Под Киевом мальчик отрубил палец 2-летней сестре: подробности

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Делом занялась полиция Белоцерковского района
Делом занялась полиция Белоцерковского района

Ребенок взял топор и ударил девочку по руке, в результате чего она лишилась части пальца

Пока в Одессе злополучная горка в виде слона травмировала маленькую девочку, в Киевской области 4-летний ребенок отрубил часть пальца своей младшей сестре.

По информации местных Телеграмм-каналов, ЧП произошло в селе Ореховец Белоцерковского района. Дети — 4-летний мальчик и его 2-летняя сестра — играли во дворе частного дома. Мальчик взял топор и ударил девочку по руке, в результате чего она лишилась верхней фаланги пальца на правой руке. 

В результате, девочку увезла скорая: ей ампутировали часть пальца, и она остается в больнице. За дело взялась полиция, которая расследует все обстоятельства ЧП. 

Напомним, что на днях части пальца лишилась и 5-летняя одесситка: палец попал в щель горки. Сразу же после трагедии мама девочки бросилась спасать руку ребенка, однако достать часть пальца со щели ей не удалось. К счастью, жизни ребенка ничего не угрожает.

Также напомним, что 22 октября в реанимации Кременчуга Полтавской области скончалась 4-летняя девочка, на которую накануне упало дерево в детском саду.

Теги:
#Дети #Киевщина #Палец #Топор #Белоцерковский район
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