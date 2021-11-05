Скороход рассказала, как следовало бы наказать Третьякову за слова об умершем Полякове (видео)

Она считает, что отстранения недостаточно.

Анна Скороход считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен лишить мандата нардепа Галину Третьякову за ее слова про Антона Полякова. Напомним, она сказала после его смерти, что "одним врагом меньше".

Скороход отметила, что Третьякова сама враг для всех окружающих и таких, как она на должно быть в парламенте. Об этом она сказала во время речи с трибуны Верховной Рады.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" из парламента.

Она также прокомментировала дисциплинарные меры, которые применили к Третьяковой. Ее отстранили от пяти заседаний парламента. Отметим, что самой Третьяковой при объявлении о наказании не было. Наказание для Третьяковой Скороход считает слишком мягким.

"Вопрос должен стоять не об отстранении на пять заседаний парламента, а про лишение мандата. И это должно идти от президента", — сказала Скороход с трибуны.

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Ранее "Телеграф" писал, что Анна Скороход призвала парламент создать и поддержать временную следственную комиссию, для того чтобы разобраться с всеми фактами в смерти Полякова. Она считает ее убийством.