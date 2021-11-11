Бессарабский проезд в Киеве стал пешеходным (карта)

Улицу планируют сделать более комфортной для пешеходов

Бессарабский проезд в Киеве закрыли для автомобилей.

Об этом сообщил депутат Киевсовета Максим Нефьодов.

Начиная со среды, 9 ноября, движение автомобильного транспорта от бульвара Тараса Шевченко до улицы Бассейной будет разрешено только через улицы Большую Васильковскую и Павла Скоропадского. Кроме того, на улице Бассейной от улицы Павла Скоропадского до Бессарабской площади появилось место для парковки автомобилей.

По мнению Нефьодова, этот участок дороги был малополезным для автомобилей. Теперь, отмечает депутат, там можно будет обстроить полноценную зону для пешеходов, высадить деревья и сделать больше пространства для кафе.

Максим Нефьодов также обращает внимание, что решение позволит сделать более комфортным и безопасным движение по центру столицы. Он также подчеркивает, что предложение создания пешеходной зоны по Бессарабскому проезду было предусмотрено и в рекомендациях Всемирного банка в Исследовании устойчивого развития городского транспорта.

Проезд между Бессарабским рынком и Arena-City

Напомним, на выходе со станции метро "Дворец спорта" в центре столицы внезапно появилась стоянка с надписью "частная собственность".