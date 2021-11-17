Подорожание проезда в Киеве откладывается: Кличко назвал новые сроки

Кличко отметил, что пока рост цен на проезд не является принятым решением.

Во вторник, 16 ноября, власти Киева сообщили жителям столицы неприятную новость о том, что грядет неизбежный рост цен на проезд в общественном транспорте. При том для киевлян он подорожает аж в целых 2,5 раза — до 20 гривен. Неизбежное возмущение местных жителей тут же попытался предотвратить городской глава Виталий Кличко, который заявил, что это повышение придется ждать не с 1 января, как ранее сообщили в КГГА, а чуть позже.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

В частности он подчеркнул, что роста цен не произойдет до конца отопительного сезона.

Он указал, что представители "Киевского метрополитена" и "Киевпастранса обратились" к КГГА с тем, что тарифы на перевозки давно не соответствуют себестоимости. Особенно это стало заметно на фоне роста цен на энергоносители.

Кличко подчеркнул, что в настоящее время власти поставлены перед выбором, либо повышать цены на коммуналку, либо цены на общественный транспорт. Вместе с тем он сообщил, что в настоящее время повышение стоимости проезда является лишь проектом, а не окончательным решением.

Как сообщалось ранее, в КГГА кроме новостей о повышении стоимости проезда также сообщили о том, как на нем можно сэкономить.