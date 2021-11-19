"Зе!Бесы": на Банковой прошел необычный митинг-перформанс (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 18
Участники хотели молитвами и обрядом изгнать "демонов" из здания.
В Киеве возле здания Офиса президента на улице Банковой прошел малочисленный, но нестандартный митинг. Отметим, это не первое необычное самовыражение граждан — ранее там же избили метлой зеленого клоуна. Протестующие, часть из которых были в черных рясах, сначала стояли под песню Ameno музыкального проекта Era, а затем провели обряд.
Видео появилось на канале "Информатор Украина" в Youtube.
На одном из плакатов митингующих была надпись "Зе!бесы не бесите народ", на другом — "Прочь Зе!леные демоны".
Как сообщили митингующие, изгонять нечистую силу с Банковой они планировали с помощью молитв или заклятий.
"У нас в Офисе президента появилась зеленая демоническая сила. Мы хотим ее оттуда выселить", — рассказала участница акции.
Ранее "Телеграф" писал о нескольких митингах, прошедших в столице. Популярной темой для выражения оказались коронавирусные ограничения — антивакцинаторы во время протеста перекрыли центр и Киев стал в пробках.
До этого, в начале ноября в Киеве митинговали в поддержку Михеила Саакашвили, которые остается в грузинском пенитенциарном учреждении. В поддержку задержанного политика высказался также Вахтанг Кикабидзе. Он обратился к президенту Владимиру Зеленскому.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-