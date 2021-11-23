Шел 8-й год войны: киевлянку разозлил плейлист магазина в центре Киева (видео)
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Почти в центре Киева владельцы магазина включили российскую попсу.
Жительницу Киева возмутил плейлист одного из магазинов, расположенного практически в самом центре города.
Об этом сообщила пользователь Фейсбук Оксана Лебидь.
"8-й год войны, московская попса воет на всю улицу из огромной колонки", — подписала видео она.
По ее словам, она обратилась к сотруднику указанного "секонд-хэнда" с просьбой сменить плейлист, однако станет ли это делать администрация покажет время.
"В ближайшее время попрошу вашей поддержки, для того чтобы сходить туда снова и проверить его обещание сменить эту гадость на нормальную музыку", — написала она.
Как сообщалось ранее, недавно шоумен Игорь Кондратюк инициализировал сбор подписей под петицией о полном запрете гастролей российских исполнителей в Украину. После того как инициатива набрала нужное число подписей, ее рассмотрел президент Украины Владимир Зеленский, который пообещал ужесточить контроль над соблюдением запретов.
Несмотря на это, в сети обнаружили, что известный российский шансонье Михаил Шуфутинский планирует выступить в Киеве. Примечательно, что он уже внесен в базу "Миротворца".
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