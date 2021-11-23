Шел 8-й год войны: киевлянку разозлил плейлист магазина в центре Киева (видео)

Почти в центре Киева владельцы магазина включили российскую попсу.

Жительницу Киева возмутил плейлист одного из магазинов, расположенного практически в самом центре города.

Об этом сообщила пользователь Фейсбук Оксана Лебидь.

"8-й год войны, московская попса воет на всю улицу из огромной колонки", — подписала видео она.

По ее словам, она обратилась к сотруднику указанного "секонд-хэнда" с просьбой сменить плейлист, однако станет ли это делать администрация покажет время.

"В ближайшее время попрошу вашей поддержки, для того чтобы сходить туда снова и проверить его обещание сменить эту гадость на нормальную музыку", — написала она.

Как сообщалось ранее, недавно шоумен Игорь Кондратюк инициализировал сбор подписей под петицией о полном запрете гастролей российских исполнителей в Украину. После того как инициатива набрала нужное число подписей, ее рассмотрел президент Украины Владимир Зеленский, который пообещал ужесточить контроль над соблюдением запретов.

Несмотря на это, в сети обнаружили, что известный российский шансонье Михаил Шуфутинский планирует выступить в Киеве. Примечательно, что он уже внесен в базу "Миротворца".