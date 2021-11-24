Укр

"Закрыть и отправить на**р": Печерский райсуд шокировал приговором за нарушение карантина (фотофакт)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Суд Новость обновлена 24 ноября 2021, 15:50
Суд

Текст документа опубликовали с нецензурным словом

Судья Печерского райсуда Киева Олег Белоцерковец закрыл дело о нарушении карантина и отправил ответчика "на**р".

Об этом говорится на сайте Единого реестра судебных решений.

Из текста постановления стало известно, что администратор одного из столичных заведений 3 февраля 2020 вовремя его не закрыл, тем самым нарушив карантинное постановление Кабмина. За это на него выписали административный протокол, однако мужчина в суд не явился.

Несмотря на то, что администратора признали виновным в правонарушении, наказать его не удалось, поскольку истек трехмесячный срок со дня фиксации нарушения закона. Дело решили закрыть.

"Произведение по делу о привлечении ОСОБА_1 к административной ответственности по ст. 44-3 КУоАП закрыть по истечению сроков привлечения к административной ответственности и отправить нахер ", — говорится в тексте документа, который подписал судья Белоцерковец.

На момент публикации новости курьезное постановление, подписанное судьей Белоцерковцем, из Единого государственного реестра судебных решений убрали и сейчас при переходе по ссылке указывается, что просмотр страницы недоступен. Очевидно, что таким образом ошибка с "посланием" исчезнет из сайта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что служитель Фемиды на Закарпатье вернул гражданину сдачу со взятки в 400 долларов, однако этот факт не спас ее от приговора.

Теги:
#Карантин #Курьез #Печерский районный суд #Постановление #Олег Белоцерковец
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