Информкампании против КГГА запустил сам Кличко для проработки негативных кейсов - эксперт

У украинцев хотят выработать «коллективный когнитивный иммунитет».

Информационные кампании против КГГА инициировал сам глава Киевской горадминистрации Виталий Кличко с целью проработать негативные кейсы и не допустить репутационных потерь.

Об этом сообщил в Facebook столичный политолог Андрей Миселюк.

«Оказывается, громкие информационные кампании, направленные против КГГА, инициировал и курировал сам городской глава Виталий Кличко! Причем, изначально было понятно, что все эти минусовые "инфоповоды" — чистой воды вбросы и фейки. Но такая "гибридная" тактика информационной войны позволяет Кличко с определенными целями провоцировать скандалы, которые он и его окружение могут контролировать и развивать в нужном направлении», — отметил политолог.

Цель у этих вбросов, по словам Миселюка, — выработать у киевлян и украинцев в целом «коллективный когнитивный иммунитет».

«Это когда информация определенного рода из-за ее переизбытка и нарочитости уже перестает восприниматься аудиторией. Эта, так сказать, "информационная вакцинация" минимизирует для Кличко резонансность реальных кейсов по коррупции в столице, позволив ему в перспективе переигрывать Банковую», — пояснил политолог.

Еще одна задача, которую решает такая гибридная стратегия, по мнению Миселюка, — проработка рискованных негативных тем, типа повышения тарифов на проезд, ремонта моста Патона и т. д. А когда дело дойдет до реального воплощения таких кейсов, команда мэра будет иметь на руках все карты для того, чтобы минимизировать репутационные риски и запустить правильный информационный сигнал.

«Таким образом мы видим, что Виталий Владимирович растет в плане политической зрелости, и уже начинает плести довольно тонкие интриги, показывая оппонентам не только мускулы, но уже и зубы», — констатировал Миселюк.