Обращались сотни нелегалов: СБУ "накрыло" схему с подделкой документов дипмиссии ОБСЕ

Злоумышленники продавали "удостоверения" ОБСЕ по 1,5 тысячи евро

В Киеве раскрыли схему нелегальной миграции, которая заключалась в подделке документов миссии ОБСЕ для иностранцев и выходцев из стран с повышенной террористической угрозой.

Об этом в четверг, 25 ноября, идет речь на сайте Службы безопасности Украины.

Известно, что найти злоумышленников удалось в ходе спецоперации. Преступная группировка занималась подделкой удостоверений представителей дипмиссии ОБСЕ, а затем фальшивые документы продавали иностранцам. Последние, в свою очередь, планировали использовать "удостоверения", чтобы облегчить проход на таможне, но ничего из этого не вышло.

СБУ выяснило, что за фальшивыми документами обращались сотни нелегалов, которые хотели пересечь государственные границы разных стран. "Удостоверение" участника миссии ОБСЕ стоило 1,5 тысячи евро.

Преступную схему организовали несколько жителей столицы, а для изготовления подделок они зарегистрировали две общественные организации и сайт с названиями, близкими к официальной дипломатической миссии ОБСЕ. Один из дельцов был задержан при передаче фальшивки клиенту. Продавцом оказалась 46-летняя женщина.

Как сообщает полиция Киева, "клиенты" с фальшивым документом ОБСЕ, который стоил 1,5 тысячи евро, так и не получали "льгот" на пересечение границы, ведь членство в общественной организации не имело никакого отношения к официальному представительству дипломатической миссии.

Также отмечается, что продававшей поддельные документы грозит до трех лет лишения свободы по статье о мошенничестве (ч. 2 ст. 190 УКУ).

Как сообщал "Телеграф", поводом для мошеннических схем стала тысяча за прививку от коронавируса, которую анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. В "ПриватБанке" в связи с этим сделали заявление.