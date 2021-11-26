В Киеве неизвестные напали на бар "Хвильовий": это вторая крупная атака за месяц (видео)

От действий неизвестных пострадала не только мебель и ремонт, но и люди.

В Киеве совершено очередное нападение на бар "Хвильовий" — внутри находились посетители, среди которых были иностранцы. Эта атака не первая — ранее в этом же месяце ультраправые активисты уже приходили к бару и скандировали речевки. В этот раз пошли дальше — избили охрану, разбили окна и заливали в них слезоточивый газ.

Об этом сообщает администрация бара.

"В дыры в окнах и дверях полетели газовые баллоны со слезоточивым газом. Часть посетителей и команда укрылись в колдруме и туалетах, чтобы не вдыхать газ, остальная часть продолжала держать дверь. Во дворе раздавались крики "смерть п*дорам", "white power", "достанем п*дарасов".

Очевидцы рассказали, что нападающие пытались выломать двери, закрытые при их приближении.

Нападавших было около 15 человек. Кроме того, что они были стекла, уничтожены также часть внешней мебели. Досталось и припаркованным авто — по ним попадали летящие обломки стульев.

На месте работали полиция и скорая — есть пострадавшие от газа. В баре рассказали, что после 6 ноября к ним приходили еще раз. Молодчики расписывали стены гомофобными и расистскими фразами и блокировали работу заведения.

Запланированное на сегодня мероприятие не состоится. Кристиан Ударов, которого называли организатором прошлой акции, написал в Телеграм, что находится в спортзале и не принимал участие в "погроме наркопритона". Также свою причастность отрицает и организация "Катарсис".

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве прошло шествие, на котором активисты передали "привет" президенту и главе его Офиса.