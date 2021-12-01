Снег и "госпереворот" спровоцировали сильные пробки в Киеве: что происходит на дорогах (карта)

Схема движения общественного транспорта также изменена

Киев утром в среду, 1 декабря, застрял в пробках. Ситуацию осложняет не только снег на дорогах, но еще и тот факт, что в центре столицы перекрыли ряд улиц из-за возможных протестов и возможного госпереворота, о котором говорил президент Зеленский.

Судя по онлайн карте пробок, дороги Киева "покраснели", а это значит, что движение местами сильно затруднено.

Так, стоит центр столицы — проспект Победы, улица Довженко, улица Гетьмана, Чоколовский бульвар. Также в пробках застряли проспект Бандеры, Приднепровское шоссе, Дарницкая площадь и Харьковское шоссе.

Киев застрял в пробках 1 декабря

Помимо этого, как сообщили в Киевской государственной администрации, 1 декабря в столице перекроют ряд улиц. Это связано с протестом под стенами Верховной Рады. Также будет изменена схема движения некоторых автобусов и троллейбусов.

Так, в связи с проведением массовых мероприятий 1 декабря ограничат движение на:

улице Крещатик;

улице Михайловской;

улице Шелковичной;

улице Лютеранской;

улице Круглоуниверситетской;

улице Архитектора Городецкого;

улице Заньковецкой;

улице Садовой;

улице Институтской;

улице Липской.

Схема перекрытия улиц в Киеве

"Киевпасстранс" добавил, что 1 декабря изменят маршруты троллейбусов № 6, 16, 18 и автобусов маршрутов № 24, 55, 62, 114. Более подробно об изменениях в работе общественного транспорта можно прочесть по ссылке.

Ранее "Телеграф" сообщал, под Раду из-за возможных протестов 1 декабря согнали силовиков и военную технику.