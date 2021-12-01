Снег и "госпереворот" спровоцировали сильные пробки в Киеве: что происходит на дорогах (карта)
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Схема движения общественного транспорта также изменена
Киев утром в среду, 1 декабря, застрял в пробках. Ситуацию осложняет не только снег на дорогах, но еще и тот факт, что в центре столицы перекрыли ряд улиц из-за возможных протестов и возможного госпереворота, о котором говорил президент Зеленский.
Судя по онлайн карте пробок, дороги Киева "покраснели", а это значит, что движение местами сильно затруднено.
Так, стоит центр столицы — проспект Победы, улица Довженко, улица Гетьмана, Чоколовский бульвар. Также в пробках застряли проспект Бандеры, Приднепровское шоссе, Дарницкая площадь и Харьковское шоссе.
Помимо этого, как сообщили в Киевской государственной администрации, 1 декабря в столице перекроют ряд улиц. Это связано с протестом под стенами Верховной Рады. Также будет изменена схема движения некоторых автобусов и троллейбусов.
Так, в связи с проведением массовых мероприятий 1 декабря ограничат движение на:
- улице Крещатик;
- улице Михайловской;
- улице Шелковичной;
- улице Лютеранской;
- улице Круглоуниверситетской;
- улице Архитектора Городецкого;
- улице Заньковецкой;
- улице Садовой;
- улице Институтской;
- улице Липской.
"Киевпасстранс" добавил, что 1 декабря изменят маршруты троллейбусов № 6, 16, 18 и автобусов маршрутов № 24, 55, 62, 114. Более подробно об изменениях в работе общественного транспорта можно прочесть по ссылке.
Ранее "Телеграф" сообщал, под Раду из-за возможных протестов 1 декабря согнали силовиков и военную технику.
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