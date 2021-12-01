Укр

Снег и "госпереворот" спровоцировали сильные пробки в Киеве: что происходит на дорогах (карта)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Пробки на дорогах Новость обновлена 01 декабря 2021, 10:19
Пробки на дорогах

Схема движения общественного транспорта также изменена

Киев утром в среду, 1 декабря, застрял в пробках. Ситуацию осложняет не только снег на дорогах, но еще и тот факт, что в центре столицы перекрыли ряд улиц из-за возможных протестов и возможного госпереворота, о котором говорил президент Зеленский.

Судя по онлайн карте пробок, дороги Киева "покраснели", а это значит, что движение местами сильно затруднено.

Так, стоит центр столицы — проспект Победы, улица Довженко, улица Гетьмана, Чоколовский бульвар. Также в пробках застряли проспект Бандеры, Приднепровское шоссе, Дарницкая площадь и Харьковское шоссе.

Киев застрял в пробках 1 декабря
Киев застрял в пробках 1 декабря

Помимо этого, как сообщили в Киевской государственной администрации, 1 декабря в столице перекроют ряд улиц. Это связано с протестом под стенами Верховной Рады. Также будет изменена схема движения некоторых автобусов и троллейбусов.

Так, в связи с проведением массовых мероприятий 1 декабря ограничат движение на:

  • улице Крещатик;
  • улице Михайловской;
  • улице Шелковичной;
  • улице Лютеранской;
  • улице Круглоуниверситетской;
  • улице Архитектора Городецкого;
  • улице Заньковецкой;
  • улице Садовой;
  • улице Институтской;
  • улице Липской.
Схема перекрытия улиц в Киеве
Схема перекрытия улиц в Киеве

"Киевпасстранс" добавил, что 1 декабря изменят маршруты троллейбусов № 6, 16, 18 и автобусов маршрутов № 24, 55, 62, 114. Более подробно об изменениях в работе общественного транспорта можно прочесть по ссылке.

Ранее "Телеграф" сообщал, под Раду из-за возможных протестов 1 декабря согнали силовиков и военную технику.

Теги:
#Киев #Карта #Пробки #Общественный транспорт #Перекрытие улиц
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