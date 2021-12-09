"Выедь нах*й отсюда": в главной ковидной больнице Киева помощник депутата подрался с охранником
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Стороны обвиняют друг друга в нанесении травм.
На территории Александровской клинической больницы в Киеве произошла драка между охранником и заехавшим на парковку посетителем. Сообщается, что мужчину попросили убрать автомобиль, но тот отказался.
Телеграм-каналы Киева, которые разместили видео части инцидента, сообщают, что мужчина адвокат и помощник депутата.
В запечатленной части драки охранник, предположительно дубинкой, бьет и прогоняет мужчину, а женщина на фоне кричит, что тот "задул" машину газом. Внимание — на видео присутствует ненормативная лексика.
Инцидент произошел еще в понедельник, но распространять видео начали только сейчас. В больнице рассказали про свою версию произошедшего. Они отмечают, что моментам на видео предшествовал ряд событий.
Посетитель не захотел парковаться на специально отведенном месте, угрожал охраннику, а затем кинул в него металлический стул. Также охранник получил удары в промежность и по голове.
В результате инцидента у посетителя, который назвался помощником депутата, перелом руки — ему сделали в больнице рентген. У охранника ушибы мягких тканей и внутренних органов.
В больнице сообщают — на месте инцидента камер нет, но есть свидетели произошедшего.
Ранее "Телеграф" писал про драку в ночном клубе Херсона, участниками которой стали полицейские не при исполнении.
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