Укр

"Выедь нах*й отсюда": в главной ковидной больнице Киева помощник депутата подрался с охранником

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Драка попала на видео Новость обновлена 09 декабря 2021, 07:42
Драка попала на видео

Стороны обвиняют друг друга в нанесении травм.

На территории Александровской клинической больницы в Киеве произошла драка между охранником и заехавшим на парковку посетителем. Сообщается, что мужчину попросили убрать автомобиль, но тот отказался. 

Телеграм-каналы Киева, которые разместили видео части инцидента, сообщают, что мужчина адвокат и помощник депутата. 

В запечатленной части драки охранник, предположительно дубинкой, бьет и прогоняет мужчину, а женщина на фоне кричит, что тот "задул" машину газом. Внимание — на видео присутствует ненормативная лексика. 

Инцидент произошел еще в понедельник, но распространять видео начали только сейчас. В больнице рассказали про свою версию произошедшего. Они отмечают, что моментам на видео предшествовал ряд событий. 

Посетитель не захотел парковаться на специально отведенном месте, угрожал охраннику, а затем кинул в него металлический стул. Также охранник получил удары в промежность и по голове. 

В результате инцидента у посетителя, который назвался помощником депутата, перелом руки — ему сделали в больнице рентген. У охранника ушибы мягких тканей и внутренних органов. 

В больнице сообщают — на месте инцидента камер нет, но есть свидетели произошедшего. 

Ранее "Телеграф" писал про драку в ночном клубе Херсона, участниками которой стали полицейские не при исполнении

Теги:
#Киев #Драка #Помощник депутата
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