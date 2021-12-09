"Выедь нах*й отсюда": в главной ковидной больнице Киева помощник депутата подрался с охранником

Стороны обвиняют друг друга в нанесении травм.

На территории Александровской клинической больницы в Киеве произошла драка между охранником и заехавшим на парковку посетителем. Сообщается, что мужчину попросили убрать автомобиль, но тот отказался.

Телеграм-каналы Киева, которые разместили видео части инцидента, сообщают, что мужчина адвокат и помощник депутата.

В запечатленной части драки охранник, предположительно дубинкой, бьет и прогоняет мужчину, а женщина на фоне кричит, что тот "задул" машину газом. Внимание — на видео присутствует ненормативная лексика.

Инцидент произошел еще в понедельник, но распространять видео начали только сейчас. В больнице рассказали про свою версию произошедшего. Они отмечают, что моментам на видео предшествовал ряд событий.

Посетитель не захотел парковаться на специально отведенном месте, угрожал охраннику, а затем кинул в него металлический стул. Также охранник получил удары в промежность и по голове.

В результате инцидента у посетителя, который назвался помощником депутата, перелом руки — ему сделали в больнице рентген. У охранника ушибы мягких тканей и внутренних органов.

В больнице сообщают — на месте инцидента камер нет, но есть свидетели произошедшего.

Ранее "Телеграф" писал про драку в ночном клубе Херсона, участниками которой стали полицейские не при исполнении.