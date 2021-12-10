В Киеве пьяный "мажор" на BMW устроил гонку с копами: езда "по-харьковски" попала на видео

У молодого человека к тому же не было прав.

Пьяный 20-летний парень на BMW устроил гонки с полицейскими по ночному Киеву.

Об этом информирует пресс-служба столичной Патрульной полиции.

Отмечается, что инцидент случился рано утром 10 декабря. Экипаж патрульных заметил автомобиль, которые на большой скорости проскочил на красный сигнал светофора и отправился в погоню.

Однако нарушитель сбавлять скорость не намеревался, а лишь ускорился и даже ненадолго смог скрыться от внимания правоохранителей.

Информацию о нем было передано другим полицейским экипажам, после чего его таки перехватили в Соломенском районе на улице Протасов Яр.

Патрульные сразу заметили, что парень находился в состоянии алкогольного опьянения, хоть и от проверки на драгере отказался.

Против нарушителя составили протоколы по статьям о нетрезвом вождении (ч. 1 ст. 130), игнорировании требования об остановке (ст. 122-2), а также об управлении транспортным средством без прав (ч. 2 ст. 126). Таким образом выходка пьяного парня обойдется ему штрафом в размере около 11 тысяч гривен и запретом на управление автомобилем на 1 год.

Напомним, происшествия с молодыми водителями в Украине случаются не так уж и редко. Например, в Харькове в конце октября 16-летний Николай Харьковский на большой скорости пытался пролететь на красный свет через перекресток и врезался в другой автомобиль. В результате происшествия погиб 58-летний мужчина.

27 ноября в Черноморске, что в Одесской области, молодой водитель "Славуты" устроил "дрифт" почти в центре города и попал в аварию. После этого он сбежал с места происшествия, но все равно был задержан.

А в начале декабря в Харькове парень на подаренном BMW устроил неудачный дрифт, чтобы впечатлить присутствовавших в салоне девушек, и влетел в ограждение.