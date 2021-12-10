В Киеве пьяный "мажор" на BMW устроил гонку с копами: езда "по-харьковски" попала на видео
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У молодого человека к тому же не было прав.
Пьяный 20-летний парень на BMW устроил гонки с полицейскими по ночному Киеву.
Об этом информирует пресс-служба столичной Патрульной полиции.
Отмечается, что инцидент случился рано утром 10 декабря. Экипаж патрульных заметил автомобиль, которые на большой скорости проскочил на красный сигнал светофора и отправился в погоню.
Однако нарушитель сбавлять скорость не намеревался, а лишь ускорился и даже ненадолго смог скрыться от внимания правоохранителей.
Информацию о нем было передано другим полицейским экипажам, после чего его таки перехватили в Соломенском районе на улице Протасов Яр.
Патрульные сразу заметили, что парень находился в состоянии алкогольного опьянения, хоть и от проверки на драгере отказался.
Против нарушителя составили протоколы по статьям о нетрезвом вождении (ч. 1 ст. 130), игнорировании требования об остановке (ст. 122-2), а также об управлении транспортным средством без прав (ч. 2 ст. 126). Таким образом выходка пьяного парня обойдется ему штрафом в размере около 11 тысяч гривен и запретом на управление автомобилем на 1 год.
Напомним, происшествия с молодыми водителями в Украине случаются не так уж и редко. Например, в Харькове в конце октября 16-летний Николай Харьковский на большой скорости пытался пролететь на красный свет через перекресток и врезался в другой автомобиль. В результате происшествия погиб 58-летний мужчина.
27 ноября в Черноморске, что в Одесской области, молодой водитель "Славуты" устроил "дрифт" почти в центре города и попал в аварию. После этого он сбежал с места происшествия, но все равно был задержан.
А в начале декабря в Харькове парень на подаренном BMW устроил неудачный дрифт, чтобы впечатлить присутствовавших в салоне девушек, и влетел в ограждение.
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