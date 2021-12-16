Журналисты показали, как кортеж Чернышова нарушает ПДД прямо перед Главным управлением Национальной полиции

Охрана министра развития громад и территорий Алексея Чернышова перекрывает центральные дороги и нарушает правила движения, используя «мигалки» и номера прикрытия. Об этом говорится в расследовании «Украинской правды».

Журналисты стали свидетелями инцидента, произошедшего в центре Киева, рядом с Главным управлением Национальной полиции.

«Авто едет с включенными проблесковыми маяками, использует звуковой сигнал. Останавливает встречный поток машин и, вопреки правилам, поворачивает… Охрана министра Чернышова применила спецсигналы, даже не сопровождая самого министра», — говорится в видеосюжете.

Журналисты УП также зафиксировали этот автомобиль возле офисного здания по улице Владимирской.

«Видим, что автомобиль охраны министра оборудован проблесковыми маяками. Номерные знаки отсутствуют в базе полиции. А это значит, что Чернышову по неизвестным причинам можно использовать оперативные номерные знаки», – отмечают журналисты.

Такие номерные знаки имеют право использовать спецслужбы для проведения операций, их также называют «знаками прикрытия».

Внимание расследователей также привлек тот факт, что в этом здании находится офис одного из представителей ОПЗЖ, а охрана министра и депутата действовала слаженно, чтобы отвлечь внимание журналистов.

«Чернышов – единственный министр, автомобили которого мы замечаем возле здания, где располагается офис миллиардера и народного депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Игоря Абрамовича», — говорится в сюжете.

Журналисты обратились к министру с вопросом, на каких основаниях его кортеж использует спецсредства и оперативные номера. Однако на время публикации ответ от Чернышова так и не поступил.