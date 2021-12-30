Укр

Под Киевом не разминулись грузовик и эвакуатор: есть пострадавшие (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Столкновение произошло около пяти утра Новость обновлена 30 декабря 2021, 07:32
Столкновение произошло около пяти утра

В районе аварии перекрыто движение по левым полосам трассы в обе стороны

Ранним утром 30 декабря в Киевской области произошла транспортная авария при участии грузового автомобиля и эвакуатора. Последний при этом перевозил легковушку, которая от удара вылетела на трассу и перевернулась.

Больше деталей рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Киевщины.

Происшествие зафиксировали на 44 км дороги Киев-Чоп. Автомобили не разъехались друг с другом около пяти утра.

Приблизительное место аварии
Приблизительное место аварии

От удара эвакуатор отлетел в сторону и фактически снес отбойник посреди трассы. Легковушка, которую он перевозил, слетела и перевернулась посреди дороги, фактически преградив путь.

Машину перевернуло посреди полосы
Машину перевернуло посреди полосы

Отмечается, что сейчас все левые полосы трассы перекрыты для движения, пока на месте работают правоохранители и спасатели.

Известно о нескольких пострадавших, но точное их количество и характер травм не раскрывается. Информации о погибших нет. Также пока неясно, что именно стало причиной столкновения машин вообще.

Водителей, которые планируют проезд на этом участке дороги в ближайшее время, просят более ответственно отнестись к планированию своих маршрутов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал подробности жуткой аварии на Харьковщине, в которой погиб грудной младенец. Как оказалось, для шестимесячной девочки в машине не нашлось автокресла и возможности ее пристегнуть — это и послужило причиной трагедии.

Теги:
#ДТП #Киевская область #Авария #Киев-Чоп
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