Укр

В садике Ирпеня произошла вспышка кишечного гриппа: около 20 детей попали в больницу (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ротавирусная инфекция очень заразная Новость обновлена 15 января 2022, 23:10
Ротавирусная инфекция очень заразная

Садик продолжает работать даже несмотря на вспышку инфекции.

В Ирпене (Киевская область) около 20 воспитанников детского сада угодили в больницу с жалобами на кровавую рвоту, диарею и высокую температуру.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

У пострадавших детей медики обнаружили ротавирусный энтерит или, как его еще называют, кишечный грипп.

Родителям не составило труда выяснить, что причиной массового инфицирования стало то, что одна из нянь пришла в детский сад с больным ребенком. Возмущения матерей также добавило то, что воспитатели сказали детям не говорить об этом родителям. Но наибольшее недовольство возникло из-за того, что ту сотрудницу на больничный так и не отпустили.

В итоге это привело к вспышке болезни, а состояние инфицированных ухудшилось уже к вечеру того же дня.

"Работает садик. Дезинфекцию никто не вызывал, санитаров никто не вызывал. Нет слов", — рассказала мама одного из заболевших детей.

Однако в районном отделении образования помочь им не смогли, а вместо того указали, что по всей Украине садики и другие учебные образования испытывают проблемы с кадрами, а потому пока решения этой проблемы попросту нет.

Как сообщалось ранее, медики из Днепра спасли жизнь мальчику, который проглотил палочку от леденца Chupa Chups.

Теги:
#Киевская область #Ирпень #Ротавирусная инфекция
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