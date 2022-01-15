В садике Ирпеня произошла вспышка кишечного гриппа: около 20 детей попали в больницу (видео)
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Садик продолжает работать даже несмотря на вспышку инфекции.
В Ирпене (Киевская область) около 20 воспитанников детского сада угодили в больницу с жалобами на кровавую рвоту, диарею и высокую температуру.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
У пострадавших детей медики обнаружили ротавирусный энтерит или, как его еще называют, кишечный грипп.
Родителям не составило труда выяснить, что причиной массового инфицирования стало то, что одна из нянь пришла в детский сад с больным ребенком. Возмущения матерей также добавило то, что воспитатели сказали детям не говорить об этом родителям. Но наибольшее недовольство возникло из-за того, что ту сотрудницу на больничный так и не отпустили.
В итоге это привело к вспышке болезни, а состояние инфицированных ухудшилось уже к вечеру того же дня.
"Работает садик. Дезинфекцию никто не вызывал, санитаров никто не вызывал. Нет слов", — рассказала мама одного из заболевших детей.
Однако в районном отделении образования помочь им не смогли, а вместо того указали, что по всей Украине садики и другие учебные образования испытывают проблемы с кадрами, а потому пока решения этой проблемы попросту нет.
Как сообщалось ранее, медики из Днепра спасли жизнь мальчику, который проглотил палочку от леденца Chupa Chups.
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