Порошенко на суде объяснил, зачем вернулся в Украину
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Петру Порошенко избирали меру пресечения.
Петр Порошенко выступил перед заседанием суда по избранию ему меры пресечения. Он отметил, что его приглашали на интервью ключевые мировые СМИ и его просили объяснить почему "украинская власть вместо того, чтобы бороться с Путиным борется с оппозицией".
Уголовное дело он назвал "хламом, который принесли в суд".
"Мы на сегодняшний день не даем превратить Украину в Малороссию. Наша миссия чрезвычайно важна. Заказные дела, преследования оппозиции, избирательное правосудие, издевательство и надругательство над верховенством права, избиение мирной акции на которой присутствуют десятки тысяч людей. Это картина против которой я боролся 5 лет своей президентской каденции и приложу максимальные усилия чтобы объединить страну для отпора Путину, а не для того чтобы дестабилизировать ситуацию в средине страны", — сказал Порошенко назвав это причиной возвращения и своей миссией.
Отметим, что его адвокат Порошенко сообщил, что решение суда обсуждалось в Офисе президента сославшись на предложение о покупке записи.
Ранее "Телеграф" писал про столкновения перед заседанием суда.
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