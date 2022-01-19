Укр

Порошенко на суде объяснил, зачем вернулся в Украину

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
158
Порошенко поблагодарил сторонников за поддержку Новость обновлена 19 января 2022, 14:37
Порошенко поблагодарил сторонников за поддержку

Петру Порошенко избирали меру пресечения.

Петр Порошенко выступил перед заседанием суда по избранию ему меры пресечения. Он отметил, что его приглашали на интервью ключевые мировые СМИ и его просили объяснить почему "украинская власть вместо того, чтобы бороться с Путиным борется с оппозицией".

Уголовное дело он назвал "хламом, который принесли в суд".

"Мы на сегодняшний день не даем превратить Украину в Малороссию. Наша миссия чрезвычайно важна. Заказные дела, преследования оппозиции, избирательное правосудие, издевательство и надругательство над верховенством права, избиение мирной акции на которой присутствуют десятки тысяч людей. Это картина против которой я боролся 5 лет своей президентской каденции и приложу максимальные усилия чтобы объединить страну для отпора Путину, а не для того чтобы дестабилизировать ситуацию в средине страны", — сказал Порошенко назвав это причиной возвращения и своей миссией.

Отметим, что его адвокат Порошенко сообщил, что решение суда обсуждалось в Офисе президента сославшись на предложение о покупке записи.

Ранее "Телеграф" писал про столкновения перед заседанием суда.

Теги:
#Печерский суд #Миссия #Петр Порошенко #Мера пресечения
Петр Порошенко заявил, что не будет праздновать победу
Политика
Суд объявил решение по делу о Порошенко: подробности и реакция пятого президента
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Петр Порошенко заявил, что не будет праздновать победу
Суд объявил решение по делу о Порошенко: подробности и реакция пятого президента
Дата публикации
Категория
Ситуация у здания суда
Перед судом по делу Порошенко в Киеве начались жесткие столкновения (видео)
Дата публикации
Категория
Крещение в Киеве
В Киеве немноголюдно празднуют Крещение: видео с высоты птичьего полета
Дата публикации
Категория
В 2022 году кредиты на жилье под 5% смогут получить около 30 тысяч граждан
В Украине запускают ипотеку под 5%, но получить ее не так просто: какие нюансы нужно знать
Дата публикации
Категория
У Сейшельских островов с Украиной - безвиз
СМИ нашли доказательства отдыха семьи Зеленского на Сейшелах: расследование (видео)