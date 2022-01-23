Под Киевом маршрутка столкнулась с двумя авто, пострадал ребенок (эксклюзивные фото)

Предположительно, виновником аварии стал водитель маршрутного такси

В воскресенье, 23 января, утром в центре Броваров произошла дорожная авария с участием пассажирского транспорта. По предварительным данным, маршрутка столкнулась с двумя легковыми автомобилями.

Эксклюзивными подробностями с места событий поделился корреспондент "Телеграфа".

Известно, что столкновение произошло на оживленном перекрестке по улице Киевской.

Улица Киевская на карте

Из-за отсутствия камер видеонаблюдения в районе, пока не удалось выяснить, как развивались события до аварии.

На месте работает полиция

Предварительно речь идет лишь об одной версии — якобы водитель маршрутки не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу. В результате пострадала машина Nissan, которая в свою очередь задела Hyundai.

Маршрутка якобы задела одну из легковушек

Сообщается, будто бы Nissan направлялся в сторону Киева. В салоне авто находились мужчина и его несовершеннолетняя дочь. Девочка получила различные травмы и сейчас находится в больнице. В каком она состоянии, пока неизвестно.

У машины крупные повреждения

Отметим, что эта информация пока не подтверждена правоохранительными органами.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о серьезной аварии, которая произошла накануне на выезде из Киева. Причина столкновения трех автомобилей — в сложных погодных условиях, ведь одну из машин занесло на скользкой дороге.